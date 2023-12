Fabiola Martínez explica la ausencia de Bertín Osborne en los Premios Dona2 de la fundación de su hijo Kike

Fabiola Martínez ha sido la gran protagonista de los Premios Dona2 de la Fundación Bertín Osborne; una idea propia que ha llevado a cabo en tiempo récord y ha sido un éxito rotundo.

Durante la velada, la venezolana ha atendido a la prensa con una sonrisa y ha confesado a los micrófonos de Europa Press estar "súper nerviosa" por este proyecto: "Siempre me apoyáis muchísimo. En este caso, en especial a mí, porque esto es una iniciativa que he iniciado de cero sola con mi equipo".

Fabiola Martínez en los premios de la fundación de su hijo Kike | Gtres

Pero ¿dónde está Bertín Osborne? Fabiola era consciente de que esta iba a ser una de las cuestiones más preguntadas de la noche, y ha querido contar el motivo de la ausencia de su expareja: "Está grabando en Sevilla, no conseguí cuadrar las agendas". Eso sí, ha querido dejar claro que invitado estaba.

"Se me ocurrió la idea a mí y muchas veces cuando se nos ocurre una idea es proceso es consensuar fechas porque todos tenemos agendas complicadas, Bertín está grabando y no está en Madrid, y yo pensé: si tengo que cuadrar todo eso, entonces no podemos. De hecho, las niñas tampoco pueden, Eugenia está de viaje, Alejandra está en Sevilla, Claudia ya está con la barriga muy avanzada y le resulta muy pesado ir a eventos", ha concretado.

Fabiola Martínez en los premios de la fundación de su hijo Kike | Gtres

A pesar de no haber cuadrado la agenda con el resto de la familia, Fabiola creyó que era el momento de celebrarlos, coincidiendo con el cambio de nombre de la fundación, que ahora se llamará como el hijo que tienen en común: Kike Osborne. "Dentro de poco cumplirá la mayoría de edad y creemos que es el momento. Queremos que forme parte de esto de verdad. Hasta ahora ha sido la esencia, la inspiración, el empuje… Que se llame fundación Kike Osborne a mí me emociona y a Bertín también, al final es un legado que dejará", ha explicado.