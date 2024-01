Eugenia Osborne reacciona a la reciente paternidad de su padre Bertin y Gabriela Guillén: "Me acabo de enterar"

Bertin Osborne ha protagonizado un año marcado por la polémica y que ha terminado con el nacimiento de su séptimo hijo a los 68 años. Una paternidad que ha compartido con Gabriela Guillén, aunque a la espera de las pruebas que confirmen que definitivamente el presentador es el padre. Y las reacciones de los familiares no se han hecho esperar.

Los reporteros de Europa Press han podido hablar con una de las hijas de Bertin, Eugenia Osborne, que ha conocido la buena nueva a través de la prensa. Minutos antes, la psicóloga confesaba que no hablaba con su padre de este tema -y así ha dejado constancia-. Eso sí, no ha dudado en felicitar a Gabriela que se estrena en la maternidad: "Espero que haya salido todo muy bien y le doy la enhorabuena".

Bertin Osborne y su hija Eugenia Osborne en 2017 | Gtres

Con la mejor de sus sonrisas, ha respondido a si querrá conocer a su nuevo hermano si se llega a confirmar la paternidad de Bertin: "Cuando llegue ese momento ya veremos". Muy discreta con la vida del presentador, Eugenia ha asegurado que desconocía si su padre se había enterado del nacimiento del bebé por la prensa o por Gabriela, ya que está disfrutando de las festividades navideñas y ajeno al foco mediático por completo: "No lo sé, yo me acabo de enterar ahora mismo". Una vez más, la psicóloga no ha querido entrar en polémicas y ha deseado "que todo esté muy bien" a la nueva mamá.

Bertin Osborne en un evento en Ubrique | Gtres

Por su parte, Gabriela ha guardado completo silencio y Bertin tampoco ha dado señales en las redes sociales. Aunque cabe destacar que el presentador ha concedido una entrevista para la revista ¡Hola! en la que ha roto su silencio y ha hablado de su reciente paternidad: "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré".