Esther Doña: ¿ha sido su "complicado carácter" el motivo de su ruptura con Santiago Pedraz?

Tras un año de relación y una pedida de mano de lo más romántica, Esther Doña y el juez Santiago Pedraz ponían fin a su noviazgo, aunque no de la mejor manera posible. Tras publicar una exclusiva en la revista Hola donde anunciaban su compromiso, Pedraz aseguraba que su relación estaba rota desde hace varias semanas.

Algo que parece que llamó la atención de Esther, quien aseguraba no ser consciente de esta decisión ya que pensaba que simplemente habían discutido. Ambos han puesto tierra de por medio y el juez parece no querer saber nada más de la exmujer del Marqués de Griñón, por lo que ella habría decidido pasar página.

Todas las miradas están puestas en la pareja para intentar averiguar cuál ha sido el motivo real de esta ruptura que tanto ha llamado la atención. Por el momento, se sabe que la exmodelo habría decidido evadirse de la realidad en un viaje lleno de lujos en Ibiza, donde podría haber buscado consuelo en un empresario llamado Bruno. Aunque de momento todo son conjeturas sobre esta relación…

La inesperada ruptura

Hace unos días, Esther Doña concedía unas declaraciones a la prensa donde aclaraba cómo había sido esta ruptura. El magistrado de la Audiencia Nacional decidió romper con ella el pasado 12 de agosto y desde entonces la relación ha estado marcada por una "absoluta distancia": "Hay líneas rojas que ha traspasado. Esther ha cambiado y no es la persona de la que me enamoré. No voy a volver con ella" aseguraba.

Una ruptura que Esther "pensaba que era un distanciamiento temporal que pasaría en unos días".

La forma en la que rompió su relación

La viuda del Marqués de Griñón revelaba ante las cámaras cómo fue la inesperada forma en la que el juez decidió romper con ella: "El día 20 de agosto yo recibí un mensaje en el que se me decía 'nuestra relación es imposible, hablamos algún día, cuídate y besos'. Intenté ponerme en contacto con él, no lo conseguí y entonces decidí hablar con su hermano y comentarle a su hermano el mensaje que recibí. Lo único que recibí es otro mensaje que me decía que como se me ocurría hablar con su hermano cuando él no le había contado nada a nadie entonces no sé, no entiendo nada".

"Creo que soy la primera sorprendida en la manera de actuar que está teniendo y ya te digo que el mensaje yo lo recibí el día 20 y luego, pues eso, que no le había contado nada al hermano", añadía.

Una ruptura y una forma de romper que dejó a Esther completamente conmocionada ya que no entendía cómo había sucedido tanto tan rápido si hace escasos días habían anunciado su boda a través de una exclusiva. Pero, hay informaciones que aseguran a que el complicado carácter de Esther habría sido el detonante.

Además, según los rumores, el juez utilizó el mismo mecanismo para romper con su anterior novia, Silvia Córdoba.

La viuda del marqués de Griñón se ha mostrado indiferente ante las afirmaciones que apuntan a que "su complicado carácter" sea el causante de sus fracasos amorosos y no desvela si mantuvo una conversación con su expareja antes del famoso mensaje con el que Pedraz rompió la relación.

