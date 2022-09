Esther Doña revela la inesperada forma en la que Santiago Pedraz rompió con ella

La vida de Esther Doña ha dado un giro radical en los últimos días. Hace justo una semana la viuda de Carlos Falcó anunciaba a golpe de exclusiva en la revista ¡Hola! su compromiso matrimonial con Santiago Pedraz tras un año de relación.

Esther Doña y su pareja Santiago Pedraz | Gtres

Pletórica, la malagueña contaba su romántica petición de mano, con una carta en la que el juez desnudaba sus sentimientos por ella y un anillo de diamantes y zafiro azul, y avanzaba que su boda tendría lugar en verano de 2023.

Horas después de la publicación del reportaje, el entorno del magistrado de la Audiencia Nacional revelaba que la pareja no solo no iba a casarse, sino que Pedraz había roto su relación con ella hacía varias semanas al descubrir que Esther no era cómo él creía.

Una información que el juez no tardaba en confirmar a ¡Hola!, explicando que decidió romper con con ella el pasado 12 de agosto y desde entonces la relación ha estado marcada por una "absoluta distancia": "Hay líneas rojas que ha traspasado. Esther ha cambiado y no es la persona de la que me enamoré. No voy a volver con ella" aseguraba, cerrando la puerta totalmente a una posible reconciliación con su hasta ahora prometida.

Doña, por su parte, también ha dado su versión a la revista, explicando que si no informó de su ruptura fue porque, en sus propias palabras, estaba convencida de que sería una discusión de tantas, que solucionarían las cosas y volverían a estar tan felices como siempre. "Pensaba que era un distanciamiento temporal que pasaría en unos días", asegura.

Ahora, Esther Doña ha decidido dar la cara, contar su versión de la ruptura y revelar cómo se encuentra ante los micrófonos de Europa Press, confesando que no es capaz de comprender la actitud de Pedraz, de quien continúa enamorada.

Rompió con ella a través de un mensaje

Además, la viuda del Marqués de Griñón ha revelado cómo fue la inesperada forma en la que el juez decidió romper con ella: "El día 20 de agosto yo recibí un mensaje en el que se me decía 'nuestra relación es imposible, hablamos algún día, cuídate y besos'. Intenté ponerme en contacto con él, no lo conseguí y entonces decidí hablar con su hermano y comentarle a su hermano el mensaje que recibí. Lo único que recibí es otro mensaje que me decía que como se me ocurría hablar con su hermano cuando él no le había contado nada a nadie entonces no sé, no entiendo nada".

"Creo que soy la primera sorprendida en la manera de actuar que está teniendo y ya te digo que el mensaje yo lo recibí el día 20 y luego, pues eso, que no le había contado nada al hermano", añade.

Seguro que te interesa...

Santiago Ferraz, cabizbajo ante los rumores de ruptura con Esther Doña tras anunciar su boda