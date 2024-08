La emotiva despedida de Carla Goyanes a su hermana, Caritina, tras su muerte: "Voy a cuidar de tus hijos"

En medio de la desolación, la tristeza y la incredulidad por la muerte inesperada de su hermana, Carla Goyanes ha recurrido a las redes sociales para dedicarle unas bonitas palabras a Caritina Goyanes con las que demuestra la relación tan bonita y especial que compartían no solo como hermanas, sino también como amigas y confidentes.

Caritina Goyanes | Gtres

"Te has ido demasiado pronto y llena de planes e ilusiones. Nos faltaba mucho por hacer. Todavía no me creo que no vayamos a hablar más, ni abrazarnos, ni consolarnos, ni disfrutar más de la vida juntas con nuestros hijos. No más risas, no más discusiones, no más bailes, no más viajes, no más cumpleaños" comienza reconociendo la hija de Cari Lapique en la publicación en la que se derrite en elogios hacia su hermana. Como no podía ser de otra forma, Carla también se acordaba de su padre, Carlos Goyanes, que también las abandonaba recientemente de forma inesperada: "Hace unos días me decías que no te creías que todo eso era por papá y ahora yo no puedo creerme yo que sea por ti".

Carla y Caritina Goyanes | Gtres

Aún asimilando el duro trance que les ha tocado vivir como familia, Carla dejaba claro que se encargará de sus sobrinos, Pedro y Cari, como si fueran sus propios hijos al igual que lo hará con su cuñado, Antonio Matos, al que está muy unida. "Ten por seguro que voy a ser muy fuerte y voy a cuidar a tus hijos todo lo que me dejen como si fueran míos, voy a cuidar a mamá por las dos y voy a cuidar a Matos porque sé cuanto le querías. Verás crecer desde el cielo a tus hijos y vas a estar muy orgullosa de ellos" terminaba reconociendo Carla en este especial homenaje que ha decidido dedicarle a su hermana.