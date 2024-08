Elio, viudo de Jesús Mariñas, recuerda al periodista en el último adiós a Carlos Ferrando: "Está allí todos los días"

A pesar de la incertidumbre que hubo en un primer momento sobre qué pasaría con los restos mortales de Carlos Ferrando, finalmente sus amigos -que se convirtieron en su familia- le han podido dar un último adiós como se merecía. Entre ellos Elio, viudo de Jesús Mariñas, que ha calificado al tertuliano como "un maestro de la profesión".

El periodista venezolano no ha dudado en atender a los micrófonos de Europa Press, desvelando cómo recuerda a Carlos, íntimo amigo de su marido: "Era tremendo, era muy divertido, fiestero, muy trabajador. Luego viajaba muchísimo. Disfrutaba también de la vida, como ha disfrutado Jesús". Y es que, a ambos periodistas les unió la profesión: "Tenían mucha comunicación".

Elio, viudo de Jesús Mariñas, en el último adiós a Carlos Ferrando | Europa Press

Una despedida que, inevitablemente, le ha recordado a la de Mariñas, a quien tuvo que dar el último adiós el 10 de mayo de 2022: "Desde que salió la noticia, que me la mandaron, comienzo a maquinar y te vienen los recuerdos. Vamos, que eso nunca se olvida. Yo, por ejemplo, a Jesús lo tengo en mente todos los días".

Pues, aunque ya han pasado más de dos años de su pérdida, Elio se acuerda del gran amor de su vida cada día: "A mí que la gente dice: el Día de la Madre…Para mí el Día de la Madre son todos los días, no tengo únicamente que recordar a mi madre el Día de la Madre". Sin embargo, desde el momento de su partida, no se ha sentido solo nunca: "No, el loco está allí todos los días".

Además, con nostalgia, ha desvelado que sigue poniéndole su vaso de orujo todos los días, aunque ya no esté a su lado: "Desde que murió Jesus tengo sus cosas allí. Su santo, San Francisco… 24 horas con una vela encendida de esas pequeñas y orujo. Ayer le cambié a una bebida brasileña que bebía. El cabrón era tremendo".

Su amor por Jesús Mariñas sigue intacto y, aunque ha superado el duelo, no está entre sus planes volver a abrir la puerta al amor: "Es un coñazo. Con quién vas, con quién cenas, con quién… Que me pidan explicaciones a estas alturas de mi vida, ni de coña. Es preferible estar soltero, rodeado de amigos, que es lo mejor".