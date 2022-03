Trece años han pasado desde que Elena Furiase protagonizara uno de esos momentos que pasan a la historia. Y es que, si bien estos últimos Premios Oscar han marcado un antes y un después en el mundo del cine, el viral y mítico instante que nos regaló en su día la hija de Lolita Flores es sin duda alguna uno de los más recordados de la televisión.

Por eso, no es de extrañar que a las puertas de darle la bienvenida a cada mes de abril desde aquel 2009 ya sea todo un clásico que las redes se inunden de memes de la actriz y le conviertan en 'Trending Topic' en un universo donde no se habla de otra cosa que de aquel icónico ''abril, cerral''.

Fue durante su participación en un programa de televisión donde los concursantes debían adivinar los acertijos mediante pistas cuando la protagonista de 'El Internado' tuvo que conseguir que una niña averiguara la palabra 'mayo'.

Tratando de orientarla y de ser lo más precisa posible, Elena utilizó 'abril'. Una palabra que por respuesta no llevó el mes que le sucede sino ''cerral'', desatando así las risas y carcajadas tanto de la artista como de todo un país que recuerda ese divertido y un tanto surrealista momento como uno de los más memorables de la historia de la pequeña pantalla.

Ahora, más de una década después y a poco tiempo de que se cumpla el ya bautizado 'Día Internacional de Elena Furiase', la influencer ha hecho uso de sus redes sociales para lanzar un claro mensaje dirigido a todos aquellos que ya comienzan a recordar la broma incluso antes de que se cumpla su decimotercer aniversario.

'''Igual que 'the winter is coming' os digo que 'abril is coming', lo sé, soy más consciente que nadie. Ya me estáis empezando a mandar mensajitos... También sé cuál es el chiste que hay, lo sé, lo conozco, lo hice yo. No pasa nada, tranquilos, vamos no lo hice, lo viví'', ha comenzado explicando con gran sentido del humor en sus Stories de Instagram.

''No hace falta que me lo enviéis, que han pasado trece años, que soy consciente de ello. Y, sobre todo, mis amigos y amigas, tampoco me lo enviéis al WhatsApp, que vosotros tenéis más delito, cabrones y cabronas. Os quiero, que tengáis un feliz abril. Dejadme en paz'', ha expresado en tono irónico preparada para la inmensa cantidad de memes que este próximo viernes 1 de abril llamarán a su puerta.

