Lolita Flores cuenta lo que le consiente a su nieto pero prohibía a sus hijos, Guillermo y Elena Furiase

Lolita Flores se convertía en abuela por primera vez hace tres años, cuando su hija Elena Furiase trajo al mundo al pequeño Noah junto a su marido Gonzalo Sierra. Ahora, la cantante se encuentra emocionada por el futuro nacimiento de su segundo nieto al que está deseando mimar tanto como el primero.

Como toda abuela, Lolita no duda en consentir a su nieto y darle todo lo que pide, una situación muy diferente a la que vivió a la hora de educar a sus hijos Elena y Guillermo, con los que se mostró mucho más exigente.

Tal y como ha expresado en el programa presentado por María Casado, la artista siempre decía: "Yo me muero, mira que yo decía que como a mis hijos no iba a querer a mis nietos y realmente... se les adora", expresaba dándose cuenta del error en sus palabras pasadas.

Además, confesaba las grandes diferencias entre ejercer el papel de madre y el de abuela: "Los quiero con locura. Se disfruta más, porque no tengo que educarles para eso están sus padres", expresando así lo mucho que está disfrutando con su nueva misión como abuela.

Lolita contaba la cantidad de cosas que consiente a su nieto y que bajo ningún concepto hubiera permitido a sus hijos: "A mis hijos, a Guillermo y Elena, no les dejaba entrar el salón, les decía que a comer a la cocina que es muy grande. Mi nieto llega al salón con un helado de chocolate y se sienta en el sillón blanco. Y si me lo mancha yo le digo 'no pasa nada, se lava'".

Flores seguía contando muy emocionada: "Tengo en el salón una esquina con todos sus juguetes y luego un armario que en vez de guardar abrigos guardo todos los juguetes de Noah y cuando llega viene y me dice 'abuela, abre'. Y él ya sabe perfectamente".

En algunos casos, a las madres que se convierten en abuelas les cuesta llegar a asimilar que se hacen mayores y no permiten que a sus nietos llamarles abuela, sin embargo, este no es el caso de la cantante, que le encanta que su nieto le llame así.

