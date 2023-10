Elena Furiase habla sobre la maternidad: "Cada etapa me traerá cosas inexploradas y aventuras"

Este fin de semana, Elena Furiase reaparecía ante las cámaras para asistir al estreno de Poncia, la nueva obra de Lolita Flores, en el Teatro Juan Bravo de Segovia. No es ningún secreto que madre e hija siempre han estado mano a mano, y en esta ocasión no iba a ser menos.

La intérprete de El Internado hablaba para los micrófonos de Europa Press de las primeras veces en el teatro y lanzaba una reflexión: "La primera función es la más nerviosa, pero la más bonita. No hay ninguna con tanta magia, las habrá peores y mejores, pero por eso estamos aquí para disfrutarla con ella".

Elena Furiase y Lolita Flores | GTRES

Elena Furiase ha continuado el legado de una familia repleta de artistas. Pero, ¿qué es lo que ha aprendido de su madre? "Nos admiramos mutuamente, sobre todo yo a ella. Nos damos muchos consejos y creo que es muy bonito cuando compartes la misma profesión, que sabes lo que está sintiendo la otra persona. Se saca mucha sensibilidad, mucho amor por la cultura, mucha empatía, mucho respeto del momento de la obra…", confesaba.

Además, la hija de Lolita comentaba cómo había vivido la fiesta de cumpleaños de su hijo Noah: "Siempre que mis hijos cumplan años para mí es una bendición, significa que están vivos, que están aquí conmigo y que están creciendo sanos".

Después de unos años intensos experimentando una nueva vida junto a sus dos hijos, Elena aseguraba que "toda maternidad tiene una parte bonita siempre". Asimismo, se sinceraba: "Cada etapa me traerá cosas inexploradas y aventuras muy bonitas. Así que, ahora mismo disfrutando mucho".

Sobre lo que también quiso pronunciarse fue sobre la comentada visita de Ana de Armas a España, en la cual no se reencontró con su amiga e hizo saltar todas las alarmas. "Esta vez no he podido verla (…) Pero yo le deseo lo mejor siempre", se sinceraba la actriz.

Y es que, desde que compartieran elenco en El Internado, han conservado una relación de amistad que ni el tiempo ni la distancia ha podido romper. "Y, sobre todo, está feliz", añadía de su amiga.