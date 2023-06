El orgullo de Elena Furiase hacia su madre Lolita Flores tras su último éxito: "Estás magnífica como siempre"

Lolita Flores es una de las grandes artistas de nuestro país, y es que no solo podemos verla cada semana como jurado en'Tu Cara Me Suena', sino que tiene otras muchas facetas. Aunque es cierto que hace bastante tiempo que no desarrolla su carrera como cantante ha seguido desarrollando su carrera como intérprete.

En varias ocasiones, la artista ha realizado algún que otro papel como actriz, pero durante unos años dejó parada esa faceta de su vida , hasta ahora, que acaba de estrenar una serie en la que cuenta con un importante papel. Este lunes pasado, se estrenó la serie de 'Las Invisibles', que trata de un grupo de camareras de piso que trabaja en un hotel de lujo en el Mediterráneo y que juntas se enfrentarán a todo tipo de situaciones.

Este estreno no solo ha supuesto un gran momento para Lolita, sino que su familia, en concreto su hija Elena Furiaseha querido apoyar a su madre en este momento tan importante para ella, y ha compartido en sus historias de Instagram unas palabras de cariño y orgullo hacía su madre y a todo el equipo que ha participado en el rodaje.

Así, ha publicado una imagen de la televisión mientras veía la serie y ha escrito: "Enhorabuena a todo el equipo, y en especial a ti mamá. Estás magnifica como siempre @lolitaoficial. Las Invisibles, ya disponible en @skyshowtimes. Una serie que cuenta una realidad desconocida para much@s", un bonito gesto con el que la actriz de 'El Internado' ha mostrado a su madre un gran apoyo.

Elena Furiase apoya a su madre en el estreno de su serie | Instagram

Y es que para Lolita su familia es muy importante y siempre se apoyan unos a otros a pesar de que en muchas ocasiones y debido a los distintos compromisos profesionales que hacen que sea difícil reunirse todos se tienen muy presentes. Hace un par de semanas, y gracias a la boda de unos amigos, la familia de la actriz pudo pasar un buen rato juntos, incluso publicaron imágenes del enlace en sus perfiles de Instagram, unas fotografías con las que Lolita presentó públicamente a Ruth, la novia de su hijo, Guillermo Furiase.