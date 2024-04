La educada respuesta de Rocío Osorno al comentario de una seguidora: "Hay que depilarse ese muslo"

Muchas personas ven a los influencers como blancos fáciles para desahogar sus frustraciones y proyectar sus propias inseguridades. Por eso, en más de una ocasión, las creadoras de contenido han alzado la voz ante comentarios despectivos dirigidos hacia ellas, simplemente por compartir su vida en las redes sociales.

El último ejemplo de una situación como esta ha sido la respuesta de la influencer Rocío Osorno a un comentario de una de sus seguidoras. La persona en cuestión contestó a una historia de Instagram de la sevillana en la que enfocaba sus piernas para enseñar una minifalda tipo globo -una de las grandes tendencias de primavera-.

"Hay que depilarse ese muslo", le respondió al ver el vello rubio que la influencer tiene en la parte superior de las piernas.

Rocío Osorno Story | Instagram

La educada respuesta de Osorno

En lugar de ignorar o bloquear a la usuaria, Rocío Osorno decidió responder con educación, dando ejemplo de la elegancia que la caracteriza. "A mí me gusta así", escribió junto a una imagen donde se podía ver aún mejor el sutil vello de su muslo.

Story Rocío Osorno | Instagram

Este incidente subraya una vez más la importancia de promover el respeto y la empatía en las redes sociales, donde parece que el odio está ganando terreno. Como Rocío Osorno misma ha demostrado, es posible responder a los comentarios negativos de manera asertiva y educada, sin caer en confrontaciones innecesarias. Sin embargo, unas redes sociales verdaderamente saludables serían aquellas en las que ningún usuario, independientemente de su cantidad de seguidores, tuviera que enfrentarse a este tipo de situaciones.

Cada individuo es libre de lucir su cuerpo como le plazca y nadie tiene derecho a opinar sobre lo que haga o deje de hacer, y aún menos desde el anonimato que les proporciona este tipo de plataformas.

Ser mujer y depilarse

Además, este episodio también pone de relieve lo mucho que queda por hacer en términos de feminismo. Por más liberación del cuerpo de la mujer que se vea en las redes sociales, el hecho de que aún se critique a una figura pública por no depilarse las piernas demuestra que no estamos avanzando tan rápido hacia la igualdad como nos imaginábamos.

Es importante destacar que la depilación femenina es una decisión personal y que cada mujer debe sentirse libre de elegir si desea o no eliminar su vello corporal. La sociedad debe entender que las mujeres no están obligadas a depilarse para complacer a los demás y que el vello corporal no tiene por qué ser motivo de vergüenza ni de críticas.

En este sentido, desde hace años hemos estado observando a una gran cantidad de celebridades que aparecen en eventos públicos con las axilas sin depilar, abogando por el cambio de los cánones de belleza femenina. Un ejemplo es el de Rachel McAdams en esta entrevista para Bustle.