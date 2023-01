Eduardo Casanova habla sobre cómo lleva las críticas: "Hay que estar preparado"

Eduardo Casanova ha presentado este martes 10 de enero en Madrid 'La Piedad', su segunda película que llega a los cines este próximo viernes 13. Un día marcado en rojo en su calendario que el director, cumpliendo a raja tabla el 'pink dress code' de la cita cinematográfica, ha vivido con "nervios, con un poquito de dolor también y con felicidad".

Un lugar al que mayoritariamente han acudido amigos porque, tal y como el conocido actor le ha confesado a los micrófonos de Europa Press, "en los estrenos y en los eventos que yo hago me gusta que venga gente que conozco" puesto que le gusta estar rodeado de "mi gente"; personas esenciales, entre las que no ha faltado Martiño Rivas tampoco y a quienes como ejemplo ha puesto a Antonia Dell'Atte, sobre quien ha hecho una inesperada confesión.

Eduardo Casanova | GTRES

"A mí toda la vida me han dicho que me parezco mucho a Antonia Dell'Atte, me lo han dicho toda la vida", ha explicado entre risas. Además, el joven de 31 años ha revelado que ambos se conocieron "hace bastante poco en unos premios y yo le declaré mi amor y desde entonces pues hablamos".

Antonia Dell'Atte | Gtres

Sobre el film que ha dirigido, Eduardo Casanova reconoce que, pese a que pueda "sonar fatal" y sea "bastante egocéntrico", se lo dedica a él mismo: "Estoy muy feliz con el proyecto, estoy muy contento de haberlo podido hacer, ha sido muy difícil hacerla entonces me quiero dar ese pequeño regalo", ha comentado orgulloso sobre la película que tratará las relaciones tóxicas y que protagonizan Ángela Molina y Manel Llunell.

Eduardo Casanova | GTRES

En cuánto a cómo lleva las críticas, el director español revela que "sobre todo hay que estar preparado", algo en lo que hay que "trabajar": "Forman parte de este trabajo, en realidad, cuando uno da su opinión o cuando uno hace un determinado tipo de arte...", ha declarado.

El intérprete intenta ser "honesto" con su discurso y fiel a sí mismo, sin embargo, asegura que, pese a serlo, "hay que tener cuidado e intentar no generar odio", tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.