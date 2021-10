Dulceida celebra su 32 cumpleaños con la gran ausencia de Alba Paul

Este sábado 23 de octubre Dulceida cumple 32 años, pero la influencer ha decidido celebrarlo la noche de antes junto a su familia y amigos en un restaurante con una fiesta privada.

Dulceida celebrando su cumpleaños | Instagram Dulceida

Aunque Dulceida ha estado muy bien acompañada de sus seres queridos, como es el caso de la Instagramer Madame de Rosa o de su hermano Álex Domenech, lo cierto es que la gran ausente de este año ha sido su ex mujer, Alba Paul, que no ha acudido ya que el pasado 15 de octubre emitían un comunicado donde revelaban que se separaban definitivamente tras siete años de relación.

Por su parte, Alba Paul se encontraba disfrutando de la noche madrileña junto a sus amigas en El Ideal Bar donde la televisiva Lorena Castell, es dueña y, además, hace un espectáculo. Por el momento, Alba Paul no ha felicitado a su ex pareja Dulceida o al menos no lo ha hecho públicamente.

Instagram Alba Paul | Alba Paul Instagram

Las palabras de Alba Paul

Una semana después de emitir el comunicado en sus redes sociales, Alba Paul se pronunciaba ante las cámaras al respecto de su separación. Cuando los periodistas allí presentes le preguntaban que cómo estaba y como se encontraba su relación actual con Dulceida, ella respondía que "estamos bien, estamos bien".

Además, también le preguntaron sobre cómo está ella y sentenciaba "muy bien". Poco después huía de la prensa sin dar más detalles y pasaba, rodeada de sus amigos, al local.

...

Seguro que te interesa...

El mensaje de Dulceida a Alba Paul por su cumpleaños tras eliminar la foto de la felicitación