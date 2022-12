Rosa López, tras las declaraciones de Chenoa: "Nos queremos muchísimo y nada ni nadie va a destruir eso jamás"

Rosa López ha sido una de las invitadas a la presentación de 'Grandes Éxitos', la nueva docuserie musical de Movistar Plus+. Un evento donde los micrófonos de GTRES han tenido la oportunidad de hablar en exclusiva con la artista y preguntarle sobre las recientes y comentadas declaraciones de Chenoa.

"Es mi compañera, mis amigos son Geno, Gisela, Natalia... Ya lo habéis visto en la boda", explicó la cantante y jurado de 'Tu Cara Me Suena' en el 40 cumpleaños de esta última. Unas palabras que la granadina asegura no haber escuchado: "No sé lo que ha dicho", tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Rosa López, Gisela y Chenoa | Gtres

Lo cierto es que han sido numerosas las ocasiones en las que ambas se han pronunciado para aclarar que entre ellas no existe la enemistad que se quiere hacer ver públicamente, especialmente tras la sonada lista de invitados a la boda de la argentina y Miguel Sánchez Encinas donde tan solo hubo hueco para algunos de los extriunfitos.

Una vez más, la concursante de la tercera edición de 'El Desafío', de Antena 3, asevera que "hay una polémica que nosotros no hemos creado" y culpa a determinados medios de comunicación de la mala relación infundada entre ambas: "Me doy cuenta de que vivimos en un mundo en el que alguna prensa lo mismo te pone arriba, te pone en un pedestal que lo mismo es tóxico entonces nosotros nos llevamos bien, nos queremos mucho".

Sobre las declaraciones de Chenoa en las que la tacha de "compañera" y no de amiga, la ganadora de la primera edición de 'OT' imagina que "la prensa es tan insistente a veces que ya no sabe uno cómo salir". Sin embargo, recalca que "tanto Laura como Natalia, todos, todos... los 16 no, porque falta uno, desde el día 1 nuestra vida cambió. Nos queremos muchísimo y nada ni nadie va a destruir eso jamás", insiste, zanjando una vez más el presunto mal rollo existente.