Javier Tudela defiende a su madre, Makoke, en la polémica por Brad Pitt: "No es una mentirosa"

¿Con quién tuvo un encuentro Brad Pitt en Madrid una noche de 1997? ¿Con Makoke? ¿Con Mar Saura? ¿Con ninguna de las dos? Todas estas preguntas quedan, por el momento, sin respuesta, ya que ninguna de las implicadas quiere entrar en este tema. "¿Sabes lo que pasa? Que hace muchos años, es que esto ha pasado hace muchos años", ha asegurado la modelo recientemente. Por su parte, la colaboradora ha insistido: "Yo no voy a entrar en si se lo creen, si estaba, si no estaba" en aquella famosa fiesta.

Recordamos que todo esto viene a raíz de la presencia del actor hace unas semanas en el Festival de Cine de San Sebastián, donde le preguntaron si se acordaba de Makoke y su respuesta fue negativa.

"No es una mentirosa"

Para poder recabar más datos y averiguar qué pasó en realidad, la prensa ha preguntado a Javier Tudela, hijo de Makoke, sobre este asunto. En un primer momento, Javier no ha podido ocultar su descoloque al escuchar la pregunta que le hicieron a Brad Pitt: "La cara de póquer que se me ha quedado. No sé a lo que te refieres. Si quieres, me haces memoria y te respondo, no tengo pelos en la lengua", le ha pedido al reportero.

Javier Tudela | Gtres

Al situarse sobre el tema, el hijo de Makoke también duda de que el actor se acuerde de ella. De todo esto hace 29 años y, aunque él ya había nacido, ha ironizado al explicar que él no estaba en esa fiesta porque, "por lo que sea", no le dejaron pasar. Aun así, ha soltado que tiene "detalles", que no confirmará ni desmentirá nada, pero "yo te puedo garantizar que es una realidad". Además, ha aseverado que su madre "no es una mentirosa".

En esta ecuación también entra Alejandra Osborne, convencida de que el actor se fue con Mar Saura. Javier se ha sorprendido por la memoria que tiene la hija de Bertín Osborne y se ha limitado a comentar: "Si tiene razón, pues nos comemos unos jamoncitos y fuera".

Makoke, "pletórica" junto a Gonzalo Fernández

Meses después de la boda de Makoke y Gonzalo Fernández en Ibiza, Javier está muy feliz de ver a su madre "espectacular" junto a una persona con quien "compagina muy bien". Según él, los dos son personas muy nerviosas y muy intensas: “Son el uno para el otro, sin fallo alguno”.

Preguntado por si está más feliz ahora que con Kiko Matamoros, el influencer, con su naturalidad habitual, ha reconocido que no lo puede comparar porque no sabe cómo de feliz era antes, aunque ahora está "pletórica".

Todas estas declaraciones han sido durante el photocall del estreno de la película Neverland en la capital española, a la que Javier ha ido acompañado de su madre, su mujer -Marina Romero- y sus hijos de 5 y 3 años. "Los planes de adultos ya han pasado a un segundo plano. Todos los eventos que me invitan son de niños", ha bromeado. Se considera un padrazo y está todo el día con los pequeños: "Hago lo que sea por ellos, viajo para ellos, todo por ellos. Al final, creo que no tenemos otra cosa en la vida que cuidar de tus hijos".