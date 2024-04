Dani Martín reflexiona sobre los molestos comentarios sobre su físico, tanto cuando está "gordito" como cuando está delgado

En un reciente vídeo publicado en su cuenta de Instagram, Dani Martín ha abordado abiertamente las especulaciones sobre su apariencia física, despejando dudas y compartiendo su perspectiva sobre el tema.

El popular cantante comienza su discurso reconociendo las observaciones que ha recibido sobre su peso, señalando que este no es un fenómeno nuevo para él: "Me encuentro con gente maravillosa en el día a día, en la calle, que me dice: estás más delgado, ¿no?"

Hace unos años experimentó un aumento de peso notable, pero ahora se encuentra en el extremo opuesto, siendo constantemente cuestionado sobre su delgadez, algo que le molesta del mismo modo que cuando estaba "gordito de alegría".

A pesar de las preocupaciones de algunos seguidores, Martín asegura que se encuentra en un estado mucho más saludable que antes, bromeando sobre su apariencia anterior al compararse humorísticamente con "Minke Ballena". Por otro lado, añade que las observaciones a las que se enfrenta no se limitan al peso, sino que también ha sido objeto de comentarios sobre su cambio de imagen, incluyendo su nuevo cabello rubio y el uso de gafas.

Sin embargo, el artista aborda estas preocupaciones con una actitud ligera y un tanto irónica, confirmando los cambios y atribuyéndolos al paso natural del tiempo y a su esfuerzo por cuidar su salud. "Me he puesto gafas porque como van pasando los años, pues cada vez ves peor y eso", explica.

Dani Martín confirma que lleva una vida muy saludable

Martín enfatiza que su pérdida de peso no está relacionada con problemas de salud mental, desmintiendo cualquier especulación sobre depresión u otros trastornos. Al contrario, afirma sentirse mejor que nunca, destacando mejoras en su piel y calidad de sueño como evidencia de su bienestar general.

El cantante aprovecha el momento para abordar la creciente presencia de consejeros nutricionales y coaches de bienestar en la sociedad actual, sugiriendo con humor que estos expertos podrían estar detrás de las preocupaciones de algunos de sus seguidores. Sin embargo, reitera que sus cambios físicos son el resultado de hábitos saludables y no de problemas subyacentes.

Concluyendo su mensaje con un tono de afecto hacia sus seguidores, Martín envía "un beso muy grande, salud y amor" y deja claro que, aunque ha experimentado cambios en su apariencia, su enfoque principal sigue siendo mantenerse saludable y feliz en su vida diaria.

Alud de comentarios de apoyo

La publicación de Dani Martín ha tenido una gran acogida en Instagram, acumulando casi 100 mil likes y cientos de comentarios en tan solo 24 horas, donde sus seguidores aplauden sus palabras. Muchos de los mensajes recibidos destacan la importancia de no opinar sobre el cuerpo de los demás, independientemente de si se trata de alguien con sobrepeso o delgado. "La gente no entiende eso de: mi cuerpo no necesita tu opinión", señala con razón una usuaria.

Además del apoyo de sus fans, varios famosos también han expresado su opinión sobre el tema. El Maestro Joao, por ejemplo, dedicó un hermoso mensaje a su amigo: "Estabas, estás y estarás divino, porque eres divino. Lo demás son circunstancias que no modifican tu ser".

Rozalén, Evaluna Montaner, Raúl García, Cayetana Guillén-Cuervo y Fernando Tejero también han dejado sus comentarios en la publicación, demostrando el cariño y aprecio que sienten por el cantante de El Canto del Loco.