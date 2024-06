Críticas a Meghan Markle por su última decisión el mismo día de la reaparición de Kate Middleton

Desde que el príncipe Harry y Meghan Markle decidieron alejarse de la familia real británica e instalarse en Estados Unidos, cualquier paso que hagan está en el centro de las críticas, sobre todo en Reino Unido. La última polémica alrededor de la duquesa de Sussex hace referencia a la nueva marca que ha creado, llamada American Riviera Orchard. Se trata de un negocio de productos de lifestyle del que se saben, por ahora, pocos detalles.

Meghan Markle y el príncipe Harry en Wellington, Florida (EE. UU.) | Gtres

Presencia en redes y primer producto

La exactriz de Suits ya ha abierto una cuenta en Instagram y una página web, pero todavía no tienen contenido. En el perfil en la red social se ha limitado a publicar nueve fotos en modo collage con el logo de la marca sin ningún tipo de comentario, mientras que en la página web puedes enviar tu correo electrónico para apuntarte a la lista de espera.

La prensa británica adelanta que algunos de los productos que venderá Meghan a través de esta marca son tanto alimentarios como no alimentarios. Entre los primeros se encuentran confituras, mermeladas, cremas para untar, mantequillas, salsas, té o café. Por otra parte, está previsto que su catálogo incorpore geles de baño y de ducha, bolsitas de fragancias, lociones corporales, cosméticos, champús para mascotas y libros.

Un gran abanico y variedad de productos del cual ya se conocen dos de ellos, aunque todavía no se pueden comprar. El primero ha sido una mermelada de fresa y algunos de sus amigos más cercanos ya la han podido probar, como por ejemplo, el jugador de polo y amigo del príncipe Harry, Nacho Figueras. Hace un par de meses, colgó una foto en su perfil de Instagram comiendo tostadas con esta mermelada y hace tan solo unos días, en una de las stories, publicó una imagen con mermelada de otro sabor.

Nacho Figueras comiendo mermelada de la marca de Meghan Markle | Instagram @nachofigueras

El polémico anuncio de un nuevo producto

Como hemos dicho antes, el catálogo de productos de lifestyle es muy variopinto. Una de las novedades son unas galletas para perros que han sorprendido, pero no por el artículo en sí, sino por el momento en el que se ha anunciado. En Reino Unido ha causado malestar y la prensa no ha dudado en criticar firmemente esta acción. Por ejemplo, el diario The Sun la califica de "inoportuna, en el mejor de los casos, y en el peor, bastante insensible".

El hecho es que se supo de la existencia de estas galletas caninas horas antes de la reaparición pública de Kate Middleton en el Trooping the Colour (acto para celebrar el cumpleaños de Carlos III) tras seis meses alejada de la vida pública a causa de su tratamiento contra el cáncer. "¿Fue deliberado? ¿Un intento embriagador de impulsar su nueva línea de productos y eclipsar cínicamente a su cuñada?", se pregunta el tabloide británico.

Es, sin duda, un movimiento que ha dado mucho de qué hablar entre la prensa y los fans de la casa real británica, sobre todo, por la conocida mala relación que tienen las cuñadas.

Kate Middleton en su reaparición | Gtres

El príncipe Guillermo y Kate Middleton, sonriendo junto a sus hijos | Gtres

El pasado bloguero de Meghan Markle

No es la primera vez que Meghan Markle crea algo relacionado con el lifestyle. Hace unos años, tenía un blog titulado The Tig en el cual la exactriz escribía publicaciones sobre comida, viajes, moda y belleza. Esta iniciativa se acabó cuando Meghan y Harry se casaron, allá por 2018.