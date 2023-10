Cristina Pedroche celebra su 35 cumpleaños con una reflexión: "Mi día especial es cada mañana cuando me despierto con mi hija"

Hoy es un día muy especial para Cristina Pedroche. Hace 35 años que nació la presentadora de Password, un 30 de octubre del que en un principio no se ha acordado.

Hace tan solo unos días, la reportera compartió una conversación con su madre en la que explicaba que se había olvidado de su propio cumpleaños. Y hoy, con motivo de una nueva vuelta al sol, ha querido explicar cómo está viviendo este día y los cambios que ha experimentado desde que es mamá.

Bajo el título "momento de reflexión", Cristina ha amanecido el día de su cumpleaños con un pensamiento que nunca antes le había pasado por la cabeza: "Siempre que se acercaba mi cumpleaños me ponía nerviosa, le recordaba a todo el mundo semanas antes incluso que iba a ser mi cumpleaños. Nos enseñan que es nuestro día. Que es especial, y lo es. Pero este año me he dado cuenta de otras cosas".

Cristina Pedroche el día de su cumpleaños | Instagram

La colaboradora de El Hormiguero ha subrayado lo importante que es para ella cumplir un año más, pero que los días especiales han cambiado de significado después de haber dado la bienvenida a la pequeña Laia: "Ahora mi día especial es cada mañana cuando me despierto con mi hija o me sonríe, o cuando me toca la carita".

La maternidad ha cambiado la vida de Pedroche, incluso la forma de ver su cumpleaños. Este año, la reportera de Sé Lo Que Hicisteis ha querido felicitar a su madre: "Porque hace 35 años ella se convirtió en madre dándome lo mejor cada día, ayudándome y acompañándome a convertirme en la mujer que soy hoy en día".

Para finalizar, ha querido dar las gracias a su progenitora por todo lo que ha hecho y hace por ella: "Felices 35 años de maternidad, mamá. Te quiero".