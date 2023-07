Cristina Pedroche aclara por qué no expone a su hija Laia en redes sociales: "Levanto mucho odio"

El pasado 14 de julio, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz dieron la bienvenida a su primera hija. Una niña llamada Laia que tiene a la presentadora de 'Password' inmersa en "una nube de amor" desde que la tuvo en brazos por primera vez.

Desde entonces, la comunicadora se encuentra centrada en su recuperación y disfrutando de esta nueva etapa en la que debuta. Eso sí, hace tan solo unos días, reaparecía en redes sociales tanto para sincerarse sobre su postparto y sobre lo dura que estaba siendo la lactancia como para realizar un 'Preguntas y Respuestas' con el que resolver las dudas de sus seguidores respecto a su parto.

Ahora, la colaboradora de 'Zapeando' ha hecho uso de su perfil para aclarar una cuestión que, como ha reconocido, le preguntan con frecuencia. Y es que, ha compartido el mensaje de un@ usuari@ que le asegura que lleva "los nueve meses con el tema de contarnos todo el embarazo y ahora deberías de enseñar a la bebé".

Un comentario al que la joven de 34 años no ha dudado en responder: "No creo que haya sido 'pesada' con el tema del embarazo, no he compartido casi nada de ella, ni una sola ecografía, he ido compartido las cosas que a mí como mujer me han venido muy bien en el embarazo porque creo que podría ayudar a otras mujeres", ha comenzado escribiendo.

Unas palabras tras las que Cristina Pedroche ha dejado claro la firme decisión que ha tomado respecto a la exposición de la pequeña Laia en redes sociales: "Ya sabéis que levanto mucho odio y mi meta en la vida ahora es cuidar y proteger a mi hija y si ya recibo muchos mensajes feos sobre ella sin haber mostrado ni un pie suyo, no quiero ni imaginar lo que podría ser si lo hago. Sé que la mayoría sois adorables y me dais mucho cariño, pero tendrá que ser ella cuando sea mayor la que decida si quiere que se la conozca o no. Gracias por la comprensión".