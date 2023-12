¿Cómo ha sido este 2023 para Shakira después de su separación con Piqué?

Recientemente, la periodista catalana experta en crónica social, Lorena Vázquez, ha declarado que la relación entre Piqué y Shakira habría mejorado y que han dejado atrás las disputas legales post ruptura. "Ahora hablan entre ellos, no era así hasta el momento. Se ponen de acuerdo con cierta tranquilidad, sin necesidad de recurrir siempre a los abogados", ha revelado la periodista.

Así pues, las aguas se empiezan a calmar después de que haya sido un período de muchos cambios y apariciones controvertidas que han hecho que ambos famosos estén en el punto de mira de la opinión pública. De hecho, Shakira ha sido una de las artistas que ha protagonizado más titulares durante este 2023. Es por esto que en este artículo te hacemos un resumen de los acontecimientos de este 2023 más polémicos y destacados de la cantante.

Éxito sin precedente de Shakira con Bizarrap

Después de que ya hubieran corrido los rumores de una posible colaboración entre Bizarrap y Shakira, a principios de año una avioneta sobrevoló durante varias horas las playas argentinas de Mar del Plata y algunos sitios emblemáticos de Miami con un cartel que mostraba la frase "Una loba como yo, no está pa tipos como tú" que anunciaba el lanzamiento del single "Music Sessions Vol. 53".

En tan solo veinticuatro horas después de ser publicado en Spotify, el single se posicionó en el Trending topic en Twitter, en el número uno de canciones más escuchadas en España y obtuvo más de 14.31 millones de reproducciones a nivel mundial. Así pues, se convirtió en el mayor estreno de una canción latina en la historia de la plataforma musical, siendo también el quinto lanzamiento con más éxito a nivel global. Es probable que este fenómeno se deba al hecho de que gran parte de la lírica de este tema haga referencia a la separación de Shakira y parezca estar directamente dirigida a Piqué, con mensajes como: "Yo contigo ya no regreso. Ni que me llores, ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique".

Con tal carga de connotación, la letra tuvo impacto en muchos aspectos. De hecho, influyó positivamente la cuota de ventas de las marcas que se mencionan en esta: Ferrari, Casio y Renault Twingo.

A final de año, esta canción se ha posicionado en el top 10 de canciones más escuchadas internacionalmente durante el 2023.

Otras colaboraciones del 2023 de Shakira que hablan de su vida personal

Music Sessions Vol. 53, no es el único single reciente de Shakira que hace alusión a su separación con el futbolista. El tema "TQG", junto a Karol G, parece relatar la infidelidad de Piqué con la modelo Clara Chía, que es su actual pareja.

Otros lanzamientos de Shakira que podríamos destacar este año es el del single "El Jefe", en el cual se dice que Shakira hace referencia al negocio de su ex suegro, Joan Piqué Rovira, padre de Gerard Piqué. Así como también despunta el tema musical Acróstico, una composición más poética donde hace alusión al proceso de dejar atrás Barcelona para irse a vivir a Miami con sus hijos Milán y Sasha, tras la separación.

Reconocimientos y premios de Shakira durante el 2023

Los premios también representaron el año de Shakira. Durante este período, el tema de "Music Sessions Vol. 53" ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos la nominación en Los 40 Music Awards, los MTV Millennial Awards y los Premios Heat Latin Music, así como los premios a Mejor Fusión, Mejor Canción Pop y Mejor Canción del Año en los Premios Grammy Latinos.

Shakira con sus Grammy | GTRES

Entre otros reconocimientos, Shakira también ha recibido el premio de Mujer del Año de la revista Billboard. En la entrega de este galardón, la cantante declaró: "las lecciones más importantes las aprendí de otras mujeres, y por ellas escribí lo que escribí y canté lo que canté. Porque solo una mujer puede amar hasta desgarrarse, puede hablar con la honestidad más brutal, cantar con rabia, bailar extasiada y emocionarse hasta las lágrimas. Eso solo lo puede hacer una mujer".

Momentos complicados del 2023 para Shakira

Aunque ha sido un año de éxitos de la cantante colombiana, también ha tenido momentos complicados. Después del lanzamiento de Acróstico, Shakira compartía en sus redes sociales un post en el que le pedía que se respetase su privacidad y la de sus hijos, explicando que venían de un año complicado en el que estaban sufriendo "un incesante asedio y persecución sin tregua por parte de paparazzi y varios medios de comunicación en Barcelona". De hecho, este fue el motivo por el cual más adelante declaró que se iba a vivir a Miami con Milan y Sasha, de los que tiene la custodia completa. Desde que los pequeños viven con su madre en Florida, Piqué tiene diez días al mes para visitarlos y el 70% del tiempo en sus períodos vacacionales. Gerard aceptó la condición de que sus hijos se alejaran de Barcelona para que pudieran distanciarse del foco mediático.

Aparte de la ruptura y mudanza a Miami, Shakira ha estado involucrada en un proceso judicial en el que se la acusaba de un fraude fiscal de14,5 millones de euros en España. En el centro de esta disputa estaba el hecho de que la artista colombiana indicaba que su residencia oficial estaba en otro lugar cuando llevaba dos años en el país con una casa que había comprado para convivir con Gerard Piqué, entre el 2012 y 2014. Respecto a este hecho, la legislación española considera que las personas que viven más de seis meses en el país son residentes a efectos fiscales. En su defensa, Shakira alegó que hasta el 2015 no consideró que España era su lugar de residencia oficial.

Este pasado mes de noviembre, la cantante aceptó pagar una multa de 7,3 millones de euros, evitando, así, la pena de ocho años y la multa de 28,8 millones que le pedía la fiscalía.

Shakira citada a declarar | Cordon Press

Tras estos hechos, Shakira ha explicado que necesita "superar el estrés y el costo emocional de los últimos años y centrarme en las cosas que amo: mis hijos y todas las oportunidades que se avecinan en mi carrera". Veremos, pues, si el 2024 se presenta como un nuevo inicio de tregua para la cantante.