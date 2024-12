La comida por Navidad de la familia Falcó: la cercana relación de Tamara con sus primos y hermanos

Tamara Falcó siempre ha demostrado mantener una relación muy cercana con la familia de su padre, Carlos Falcó, y como pasa en todas las familias en navidades toca repartirse las fechas señaladas entre unos y otros, y más, cuando tu familia es tan grande como la de ella...

Y aunque todavía no sabemos exactamente dónde pasaron la Nochebuena la colaboradora de El Hormiguero y su marido, Íñigo Onieva, porque al igual que los hermanos del empresario, Alejandra y Jaime, fueron grabados entrando a celebrar esta noche con su familia en casa de su madre, Carolina Molas, no hubo rastro del famoso matrimonio. No sabemos si es que decidieron pasarla en casa de Isabel Preysler donde se encuentra su hermana Ana Boyer pasando la Navidad junto a su marido, Fernando Verdasco, y sus tres hijos.

Lo que sí sabemos es que Tamara e Íñigo pasaron el día de Navidad con la familia paterna de ella. La pareja fue grabada llegando a la casa de su hermano, Manolo Falcó, en Madrid.

Tamara Falcó llegando a casa de su hermano Manolo | Gtres

Íñigo Onieva descargando paquetes y regalos del coche | Gtres

Una celebración a la que también acudieron su hermana Xandra y otros familiares como su primo, Álvaro Falcó, e Isabelle Junot que disfrutaron de esta fiesta tan familiar en compañía de su hija Philippa.

Álvaro Falcó e Isabelle Junot, con su hija Philippa | Gtres