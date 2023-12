El comentario de Lolita Flores junto al mensaje de Elena Furiase a su marido, Gonzalo Sierra, por su aniversario: "Todo por mi culpa"

Aunque Elena Furiase siempre intenta mantener una vida familiar de lo más discreta en comparación a las muchas portadas que han protagonizado su abuela, la gran Lola Flores, junto a sus hijos (Lolita, Rosario y el fallecido Antonio Flores); la actriz comparte algunos momentos personales con todos sus seguidores a través de las redes sociales...

Lolita, Rosario y su hermano Antonio Flores | Gtres

Recientemente la intérprete utilizaba su cuenta de Instagram para dedicar a su marido, Gonzalo Sierra, un precioso mensaje por su sexto aniversario juntos.

Elena Furiase y Gonzalo Sierra | Gtres

"Hace 6 años una Nochebuena, en Barcelona, este señor que tengo al lado me robó un beso. Yo estaba bastante mal por motivos de la vida, y ese beso me salvó. Así que aquí sigo, ligada a ese beso, celebrando cada día, cada minuto, cada segundo que paso a tu lado. Te quiero tanto @gonzalos.g feliz aniversario. (Sí, celebramos dos, el de boda y el de vida) Será por eso que me gusta tanto la nochebuena...", escribe Elena junto a esa galería de imágenes.

Lo curioso es que gracias a esta romántica publicación por parte de Elena, hemos descubierto que fue su madre, Lolita, la "culpable" de que estén juntos y así lo revelaba a través del mensaje que ha escrito en el post: "Y todo por mi culpa jajahaja pero yo estoy feliz tengo el mejor yerno hijo que se pueda tener".

El comentario de Lolita en la foto de su hija | Instagram

La famosa pareja ya son padres de dos niños: Noah, que nació en 2018, y Nala, que tiene un año. En septiembre de 2021, Elena y Gonzalo se casaban en una preciosa boda celebrada en Vejer de la Frontera rodeados de sus familiares y amigos más cercanos.