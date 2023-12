Los muchos comentarios que recibe Guillermo Furiase, hijo de Lolita, por cómo se parece a su tío fallecido Antonio Flores

El 30 de mayo de 1995 falleció Antonio Flores, una de las figuras más importantes de nuestro país. Su nombre siempre será recordado y su figura también gracias al legado profesional y físico de su sobrino, Guillermo Furiase.

El hijo de Lolita Flores formó una banda de rock bajo el nombre ALBHA en la que ponía la voz principal y su talento con la guitarra. Y precisamente su arte en la música es lo que le ha llevado a ser de nuevo protagonista, a raíz de unos vídeos que ha compartido en su cuenta de Instagram y que no han tardado en llenarse de buenos comentarios y, sobre todo, de mensajes que resaltan su gran parecido con Antonio Flores.

Guillermo Furiase en 2014 | Gtres

"Me recuerdas mucho a tu tío, parece que le estoy escuchando" o "La piel erizada completamente al escucharte cantar. A través de ti tenemos un trocito de tu tío" han sido algunos de los comentarios de la publicación. Y es que, desde hace años -coincidiendo con su mayor presencia a nivel mediático- ha sido reseñable este parecido, no solo por su música, sino también por su aspecto con barba y pelo largo, muy característico del intérprete de No Dudaría.

Si bien es cierto que Guillermo ha querido mantenerse en todo momento en un discreto segundo plano, nació con la fama debajo del brazo al pertenecer a una de las familias más conocidas de nuestro país. Desde bien pequeño creció rodeado de arte y no tardó en ser parte de su vida.

A los 12 años comenzó a componer sus propias canciones y ahora triunfa en la industria musical con la estela de su tío; algo que también ha destacado su familia en más de una ocasión. "Veo a Antonio, en eso se parece mucho a su tío. Me recuerda muchas veces a mi hermano, sobre todo en su forma de ser, en el pronto que tienen", dijo Lolita hace tiempo.

Guillermo Furiase | Gtres

Antonio Flores en 1980 | Gtres

Lo cierto es que Guillermo y su tío Antonio solo compartieron dos años de vida, por lo que los recuerdos que el hermano de Elena Furiase guarda con el cantaor son escasos. Eso sí, su familia se ha encargado de contarle con lujo de detalles cómo era profesional y personalmente, y él mismo dejó constancia con un legado imborrable en nuestro país.