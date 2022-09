La comentada cara de Gwen Stefani a sus 52 años que muchos tachan de "irreconocible"

La última aparición pública de Gwen Stefani no ha pasado desapercibida y no precisamente por los temas que trató en esta sino por el impactante cambio de imagen al que, según muchos, se ha sometido.

Recientemente, la cantante de 52 años se convertía en la invitada de 'Late Night With Seth Meyers'; un lugar donde se pronunció sobre su papel como coach de 'The Voice US' que también sirvió para sacar a la luz, según han comentado algunos medios e incluso sus fans, las modificaciones en su rostro.

Y es que, pese a que su característico pelo rubio se mantuvo intacto, fue su cara lo que hizo que las redes, concretamente en el post que la actriz compartió de un fragmento de su entrevista, se llenaran de comentarios tachando el nuevo rostro de la exintérprete de 'No Doubt' de "irreconocible".

"Soy fan de Gwen de toda la vida y no la reconocí. Estoy muy confundida", "Deja de hacerte cirugías", "Lamento mucho decir esto, pero no la reconocí. Por favor, Gwen, detente" o "Deja de aplicarte rellenos y bótox", son algunos de los mensajes por parte de seguidores anónimos que circulan por el universo 2.0.

Tanto es así que hasta incluso, incrédulo, un usuario confesó que si no llega a haber sido por el banner no hubiese reconocido de qué personaje se trataba: "¡Nunca hubiera sabido que esta era Gwen Stefani sin el título!".

Lo cierto es que la artista, pese a las habladurías de las que se lleva especulando un tiempo, nunca ha hablado de los retoques estéticos de los que se le acusa.

De hecho, durante su participación en el Carpool Karaoke en 2016, Gwen Stefani aseguró que su secreto para presumir de una eterna juventud y que los años no pasasen por ella era el amor.