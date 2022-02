Chrissy Teigen y John Legend están intentando tener otro hijo tras sufrir un aborto

Al parecer, Chrissy Teigen y John Legend están listos de nuevo para seguir ampliando la familia. Ha pasado más de un año desde que la pareja se enfrentó a uno de los momentos más duros de su vida: perdieron el bebé que estaban esperando. Fue un golpe muy duro, pero parece que ya están listos para volver a intentarlo.

Recientemente, la modelo Chrissy Teigen publicó una foto en sus historias de Instagram que hizo saltar todas las alertas a sus seguidores. Se trataba de una serie de inyecciones hormonales vinculadas al proceso de fecundación in vitro. Teigen también dijo: "Allá vamos de nuevo", junto a un GIF de un útero animado que lloraba.

Sin embargo, no aclaró si el tratamiento se trataba efectivamente para la fecundación in vitro o algún otro tipo de tratamiento de fertilidad.

Chrissy Teigen | Instagram

Buscando otro bebé

Finalmente, Chrissy Teigen publicó una foto en su cuenta de Instagram para aclarar la situación en la que se encontraba.

"Hola, publiqué eso en mis historias, pero quería contaros que estoy empezando otro ciclo hormonal para someterme al proceso de fecundación in vitro, para salvar tantos óvulos como sea posible y con suerte, hacer algunos embriones fuertes y saludables" comenzó diciendo Chrissy.

"Sinceramente, no me importan las inyecciones... me hacen sentir como un doctor/químico... pero la hinchazón es horrible", explicó

También quiso pedir a sus seguidores que parasen de preguntarle si está embarazada, ya que no es un proceso fácil para ella, sobre todo después de lo que ha sufrido con el aborto. "humildemente les ruego que dejen de preguntar si estoy embarazada, aunque sé que lo decís con buenas intenciones, ¡Odio tener que escucharlo porque soy lo opuesto a estar embarazada!".

Efectivamente, la pareja se encuentra en proceso de ampliar la familia, aunque el proceso de fecundación in vitro les llevará un tiempo. Tal y como ha dejado ver Chrissy Teigen, enfrentarse a esto no es algo agradable, no solo por las consecuencias físicas, sino por las emocionales.

...

Seguro que te interesa...

El conmovedor tatuaje que se ha hecho Chrissy Teigen en recuerdo de su hijo fallecido