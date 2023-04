Así es Jorge Valdano, el hijo mayor del mítico exfutbolista del Real Madrid que triunfa como guionista

Hay muchos hijos de futbolistas que han decidido seguir un camino distinto al de sus padres y no dedicarse al deporte. Jorge Valdano ha estado gran parte de su vida en los campos de futbol, primero como jugador y más tarde como entrenador, y si esperaba que su primogénito siguiese sus pasos, lo cierto es que no fue así.

Su hijo mayor, Jorge Valdano Saénz de Ugarte, no dedica su vida al fútbol. Y es que, a sus 43 años el hijo del exfutbolista es guionista de televisión, trabaja en el equipo de guionistas de la productora Good Mood y ha trabajado en algunas series famosas como la 'La Valla' de ATRESplayer, entre otras.

Este martes pasado, tenía lugar la premiere de su siguiente serie 'Pollos sin cabeza', la cual se estrenará el 28 de abril en HBO Max. Durante el evento, Valdano Jr. ha hablado con los medios y ha explicado que al contrario de lo que piensa mucha gente su apellido no le facilitó los comienzos de su carrera.

Jorge Valdano | Gtres

"Cuando empecé a trabajar no firmaba con el apellido de mi padre, necesitaba demostrarme a mí mismo que podría dedicarme a esto por mis méritos. La sombra de mi padre era muy alargada", explicó. Pero hubo un momento en el que tuvo que comenzar a utilizar el apellido del exfutbolista, ya que era más que evidente que eran padre e hijo.

En este nuevo proyecto que ha realizado ha podido volver a trabajar junto a su padre, al igual que en 2014 durante el documental sobre la vida de Leo Messi y ha comentado: "Él no conoce nada, no ha visto todavía ningún capítulo, como el resto, tampoco había leído ningún guion, me pidió leer alguno, pero preferí que lo viera terminadito con el lazo, en la tele y que lo disfrutará como cualquiera".

Jorge Valdano Jr. está muy feliz con su profesión y con lo que ha conseguido en sus años de carrera, y aunque no haya seguido los pasos de su padre en los campos de fútbol sí que ha heredado cierta pasión por el deporte. Cuando le han preguntado sobre si era futbolero ha explicado lo siguiente: "Sí, claro, lo soy. Era una pregunta poco arriesgada, me encanta el fútbol y me gusta casi más jugarlo que verlo. Me gusta en todas sus versiones".