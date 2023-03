Carla Barber acude de urgencias al ginecólogo tras haber "estado manchando" en la semana 31 de embarazo

Desde hace semanas se viene rumoreando que Carla Barber podría haber roto con su pareja Joseph, padre de sus dos hijos. Una noticia que, de momento, la famosa doctora de medicina estética no ha confirmado pero muchos han visto una prueba clara de su ruptura en la reflexión que recientemente compartía vía stories de Instagram: "Un día sabrás que no has perdido nada. Que las cosas tuvieron que pasar así para que entendieras la vida. Que nada se retiene y todo fluye a su modo. Y que así como algunas cosas se van, otras tantas llegan".

Y a pesar de que su separación no está confirmada, parece que no son buenos momentos para Carla Barber. Este jueves, la doctora hacía uso de sus redes sociales para compartir con todos sus seguidores el susto que se ha llevado en la semana 31 de embarazo. Carla tenía que acudir de urgencias al ginecólogo tras haber "estado manchando y teniendo algún que otro síntoma": "Hemos revisado absolutamente todo para estar tranquil@s". "Romeo está bien y yo también pero nuestro doc nos ha recomendado reposo y calma", escribía en un segundo stories donde mostraba una ecografía de su bebé.

Carla Barber acude al ginecólogo de urgencias | Instagram

Ecografía Carla Barber | Instagram

Poco después de esta publicación, la doctora lanzaba otro post donde pedía "comprensión y cariño en este momento": "Estamos ya descansando en casa. Mañana no podremos ir a Valencia. Pido disculpas a todos mis pacientes. Desde que pueda, volveremos a reubicaros a todos".

Carla Barber, en Instagram | Instagram

Desde que comenzó su relación, en 2021, con el empresario francés, su relación ha sido muy intensa. Y es que en poco menos de dos años, ya son padres de un niño, Bastian, y están a la espera del segundo... Por su parte, Joseph ya es padre de dos niñas fruto de una relación anterior. Una relación que desde sus orígenes, Carla ha intentado llevar de forma muy discreta manteniendo siempre a Joseph en el anonimato sin mostrar su rostro a través de sus redes sociales.

¿Confirmarán finalmente su ruptura o son tan solo rumores y especulaciones?