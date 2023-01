Carla Barber, duramente criticada por cómo tiene guardada en el móvil a la cuidadora de su hijo

Hace apenas un día que Carla Barber hacía uso de sus redes para compartir la "surrealista" historia a la que había tenido que hacer frente.

Todavía "en shock", la doctora publicaba a través de sus Instagram Stories una captura de pantalla donde la cuidadora de su hijo Bastian, entonces de vacaciones, le informaba que no iba a poder reincorporarse en la fecha prevista puesto que se iba a quedar en su país de origen.

Carla Barber en el avión | Instagram (dr.carlabarber)

Tratando de tomarse "con filosofía y humor esta noticia", la influencer explicaba que este jueves "después de un mes y pico Mayet se reincorporaba a trabajar, a las 8 de la mañana tenía que estar en casa y me ha escrito un mensaje a las 19:30 horas que está en Filipinas y no vuelve".

"Me da algo teniendo en cuenta que estoy sola en Madrid con un bebé de 8 meses, embarazada de 6 y mi familia vive en Canarias", continuaba la joven indignada ante lo sucedido.

Sin embargo, su historia no ha pasado desapercibida y mucho menos el 'screen' que ha adjuntado de la conversación con la que hasta entonces era su empleada. Y es que, hay un detalle en la imagen que ha hecho que Carla Barber haya comenzado a recibir un aluvión de críticas en el tablón de comentarios de su última publicación.

Carla Barber comparte la conversación con la cuidadora de su hijo | Instagram (dr.carlabarber)

'Filipina Mayet' es el nombre con el que la canaria tiene guardada en su móvil a la mujer que se encargaba de cuidar al pequeño. Un comentado gesto que ha enfadado a muchos de sus seguidores que le han dejado comentarios como estos:

"Me alegra que Mayet se haya quedado en casa y no haya vuelto a trabajar con una persona que la tiene guardada en el móvil como filipina, alucinante el valor que le da a otro ser humano que encima cuidaba a su hijo, lol", "Feliz va a estar en Filipinas lejos de la 'Señora'. No sé en qué mundo vives, y qué necesidad de compartir esto que te deja tan mal... suBRRealista desde luego", "Y menos mal que su niñera no era negra: 'La negra'" o "Hacer que la mujer que trabaja en tu casa te llame SEÑORA y tú la tengas guardada en el móvil como FILIPINA MAYET es para flipar, pero si le sumamos tu falta de respeto al publicar una conversación privada ENTIENDO PERFECTAMENTE QUE NO QUIERA VOLVER A TRABAJAR A TU CASA".