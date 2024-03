Caos y confusión sobre la fecha en la que reaparecerá oficialmente Kate Middleton: crece la preocupación y las especulaciones

Algo raro está pasando con Kate Middleton... Y es que horas después de haber salido a la luz la primera imagen de la Princesa tras la operación abdominal a la que se sometió el pasado mes de enero, han salido a la luz nuevas informaciones que están generado mucha confusión.

Y es que si pensábamos que después de verla dentro del coche junto a su madre, la preocupación por su estado de salud iba a disminuir, puesto que por fin se la había vuelto a ver, todo lo contrario, ya que las informaciones son contradictorias.

Horas después de conocerse la operación, el Palacio de Kensington emitía un comunicado donde informaba que la mujer del príncipe Guillermo iba a permanecer sin agenda oficial hasta Pascua, pero ahora, y aunque hemos vuelto a verla, se han filtrado nuevas informaciones que han generado mucha confusión y han hecho que aumente la preocupación en torno a la salud de Kate, tal y como recoge Sky News.

Kate Middleton en octubre de 2023 | Gtres

Y es que según ha anunciado el ejército británico, información que no habrían consultado previamente con Casa Real, Kate Middleton reaparecerá en el popular Trooping the Colour el próximo mes de junio, ya que la princesa de Gales formará parte de la inspección de los soldados como coronel de la guardia irlandesa. Pero, ¿no iba a reaparecer antes, después de Pascua? ¿Y ahora dicen que no será hasta junio cuando la veamos? Un auténtico caos de informaciones que no están haciendo más que incrementar rumores y especulaciones en torno a su estado de salud.