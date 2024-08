Cadena perpetua para Daniel Sancho: La psicóloga, Lara Ferreiro, analiza la situación de Rodolfo y Silvia Bronchalo

Pocas horas antes de conocerse la sentencia de Daniel Sancho, la conocida psicóloga, Lara Ferreiro, analizaba ante las cámaras de Europa Press cómo se pueden sentir Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo ante la condena a cadena perpetua de su hijo.

Lara Ferreiro, psicóloga | Europa Press

La experta se colocaba en los diferentes escenarios a los que se enfrentaba el chef español, como una posible pena de muerte o la cadena perpetua a la que finalmente ha sido condenado por la Justicia tailandesa al ser considerado culpable de los tres delitos de los que se le acusaba: Asesinato premeditado, descuartizamiento y ocultación del cadáver, y ocultación de la documentación de la víctima.

Rodolfo Sancho llega al segundo día del juicio de su hijo, Daniel Sancho | Gtres

"Para mí los padres, tanto Silvia Bronchalo como Rodolfo Sancho, son las víctimas indirectas de todo esto. Ellos no tienen culpa, no tienen culpa de nada de lo que haya hecho su hijo y van a pagar las consecuencias y al final van a sufrir muchísimo" apunta la psicóloga, asegurando que "el duelo real" de Rodolfo y Silvia todavía no ha empezado, sino que empezará ahora, "una vez que ya se sabe la sentencia".

Silvia Bronchalo llega al segundo día del juicio de su hijo, Daniel Sancho | Gtres

"Es cuando empieza el duelo real porque los focos se van a apagar, es una lucha contra el tiempo y luego es muchísimo dinero que tienes que invertir. Tu hijo está en una cárcel tailandesa con todo lo que implica, o sea que van a venir momentos muy muy complicados para todos" añade.

A nivel psicológico, Lara Ferreiro define a Rodolfo como "un padre luchador que ha participado activamente en el juicio ayudando a su hijo, porque cree probablemente en la inocencia de su hijo". "Pero bueno, me imagino que habrá pasado por momentos muy, muy, muy complicados, de muchísima angustia, de muchísima desesperación y muchísima rabia. Lo que ha pasado es una desgracia para la familia, pero al final la víctima es Edwin, hay un fallecido. Pero, en cualquier caso, él cree en su hijo" concluye, convencida de que lo peor para el actor todavía no ha llegado una vez se ha hecho pública la sentencia que condena a Daniel a cadena perpetua.