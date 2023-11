Natalia Rodríguez, gran amiga de Chenoa, se mantiene discreta ante la ruptura de la cantante y Miguel Sánchez Encinas

Su amor parecía de película, pero Chenoa y Miguel Sánchez Encinas han puesto punto final su matrimonio un año y medio después de pasar por el altar. Tras conocerse la noticia, han empezado a llegar las primeras reacciones. Entre ellas, la de Natalia Rodríguez.

La cantante, muy cercana a Chenoa, ha dado la cara ante las preguntas de Europa Press, aunque ha querido ser cautelosa con el tema. A su llegada a Sevilla -hasta donde se ha trasladado para asistir a la fiesta de los Grammy-, Natalia ha dejado claro que no piensa opinar sobre la decisión de su amiga.

"Yo hablo de mí todo lo que queráis, pero no hablo nunca de nadie más. Espero que lo respetéis", ha sentenciado. La cantante ha pedido perdón por no pronunciarse sobre la ruptura del momento: "Yo la quiero mucho, le doy todo mi apoyo, pero no hablo nunca del tema".

Natalia Rodríguez se pronuncia sobre la separación de Chenoa | Europa Press

La extriunfita es una de las mejores amigas de Chenoa, tanto que fue una de las pocas compañeras del concurso que acudió a la boda que protagonizó con Miguel en Mallorca. Sin embargo, ha tomado la decisión de no entrometerse en el tema y prestar únicamente todo su apoyo a la cantante.

Quien sí ha tenido unas palabras para la cantante ha sido David Bisbal, confesando que, pese a no ser su "tema", le desea felicidad: "Evidentemente yo siempre le deseo todo lo bueno a toda la gente".