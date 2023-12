Blanca Romero restaura y moderniza una enorme lámpara de araña de su casa que han tenido que bajar mediante andamios

La modelo y actriz Blanca Romero se encuentra en plena puesta a punto para su próximo rodaje, después de un parón en su trayectoria profesional a raíz del nacimiento de su hijo Martín. De hecho, hasta que saliera hace pocas semanas en un conocido concurso culinario, la española llevaba prácticamente una década con apariciones públicas y televisivas muy escasas y trabajos muy puntuales. Ahora enfocada en disfrutar de su hogar y su hijo de 11 años.

La intérprete disfruta de la preciosa y amplia casa de decoración boho y minimalista que adquirió en 2022 en su tierra natal, Asturias. Una residencia ubicada en el municipio de Villaviciosa que abraza las montañas asturianas y sirve de refugio para desconectar de los focos y las cámaras. Sin ir más lejos, en las últimas semanas, Romero ha abierto las puertas de su hogar a todos sus seguidores para compartir la nueva decoración de su salón de estar.

No se trata de un cambio convencional, sino de la restauración total y modernización de una enorme lámpara de araña. Una tarea para la que ha necesitado la ayuda de un andamio en el interior de su casa que le permitiera bajarla del techo. Algo inusual y que, para la gran mayoría, parece imposible en cualquier espacio de nuestros hogares. Pero Blanca Romero en su perfil de Instagram, mediante stories y publicaciones, ha compartido el proceso y el resultado no te dejará indiferente. En NovaMás nos has encantado.

Un andamio en el interior de su casa

Blanca Romero ha encontrado paz y felicidad en pleno paraíso cantábrico gracias a un refugio contemporáneo que coquetea con la corriente Wabi-Sabi. Los detalles especiales destacan en cada rincón gracias a las lámparas de techo con tulipas de rafia que iluminan la mayoría de estancias, pero existe una que sorprendentemente se entremezcla con el resto: una lámpara de araña de cristal que queda suspendida desde la segunda planta y que preside el salón.

A finales del mes de noviembre, la actriz española emprendió el reto de restaurar y modernizar dicha lámpara y compartirlo en redes sociales con todos sus seguidores. Hasta aquí parece una reforma más, pero nada más lejos de la realidad. "Buenos días. Hoy operación: bajar lámpara", comienza diciendo Blanca Romero en un vídeo de Instagram donde muestra cómo, mediante un andamio, baja, limpia y pinta la araña.

Un cambio total

En la publicación podemos ver como un equipo de obreros, mediante el andamio colocado en el centro de su salón, bajan la lámpara de araña. Después de ello, la cubrieron, protegieron y la colocaron en el exterior del jardín. Lugar donde Blanca Romero pintó de color rojo la lámpara, dándole su toque más personal. No solo eso, también cambió las bombillas por unas con un diseño de lámpara de mesa.