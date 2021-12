Ben Affleck habla de lo especial que ha sido su segunda oportunidad con Jennifer Lopez

Recordemos que Ben Affleck estuvo saliendo con Jennifer Lopez en la década de los 2000, noviazgo que surgió en el rodaje de la película 'Gigli'. Se convirtieron rápidamente en 'Bennifer', siendo una de las parejas más envidiadas en Hollywood por su intenso romance. La pareja llegó incluso a comprometerse, sin embargo, finalmente rompieron en enero de 2004.

Durante este tiempo cada uno construyó sus vidas por separado, sin embargo la pandemia volvió a reunirlos y como dice el dicho 'donde hubo fuego cenizas quedan', el destino ha vuelto a reunirlos. Affleck puso fin a su relación con la actriz Ana de Armas y decidió dar una segunda oportunidad a su gran amor del pasado.

El famosísimo ha concedido una entrevista a 'The Wall Street Journal' en la que se animó a dar unos pequeños detalles sobre su romance con JLo, y aseguraba que no descartaba la idea de casarse: "Solo en los últimos cuatro años he sido capaz de no estar tan aterrorizado. Lo más importante es ser un buen padre. Lo segundo más importante es ser un buen hombre, una buena persona y, ya sabes, un buen marido. Con suerte".

En la entrevista se le preguntó sobre la idea de casarse, ya que acaba de mencionado en su intervención anterior, sin embargo, el respondió muy sutilmente: "Puedes escribir conjeturas sobre ello, pero una de las lecciones más duras que he aprendido es que no es prudente compartir todo con el mundo", continuó diciendo: "Hay algunas cosas que son privadas e íntimas y que tienen significado en cuanto a su intimidad a fuerza de no compartirlas con el resto del mundo. Me siento más cómodo aprendiendo a encontrar un límite entre las cosas que quiero compartir y las que no. No sé si es bueno o malo. No lo sé. Sé que me siento más cómodo teniendo esos límites en mi vida en torno a los cuales, de forma amistosa y directa, te digo que no quiero estar hablando de mi relación personal en un periódico".

Affleck contó que esta historia de amor había sido hermosa para él: "Una de las cosas que realmente valoro en todas las facetas de mi vida ahora mismo es que se manejó de una manera que refleja eso. Mi vida ahora refleja no solo la persona que quiero ser, sino la persona que realmente siento que soy, que no es perfecta, pero sí alguien que se esfuerza mucho y se preocupa mucho por ser honesto y auténtico y responsable. Es difícil expresar quién se beneficia más, sin entrar en cotilleos. Es una gran historia. Quizás un día la cuente. Lo escribiré todo y luego le prenderé fuego".

El actor afirmó lo afortunado que se sentía al poder estar disfrutando de esta segunda oportunidad que la vida le ha brindado junto a Jennifer Lopez y añadió: "Me he beneficiado de segundas oportunidades y soy consciente de que otras personas ni siquiera tienen una primera oportunidad. He tenido segundas oportunidades en mi carrera. He tenido segundas oportunidades como ser humano. La vida es difícil y siempre estamos fracasando y esperamos aprender de esos fracasos".

