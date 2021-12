Bella Hadid cambia de opinión y vuelve a fichar por Victoria's Secret

Victoria's Secret ha pasado por duros momentos en estos últimos años. En 2020 protagonizó un escándalo público cuando un grupo de "ángeles" de la marca denunciaron al director de marketing por aquel momento, Ed Razek, por conducta inadecuada. Muchas de las modelos también hablaron sobre la falta de diversidad y los estrictos estándares de la firma.

Ahora, muchas cosas han cambiado dentro de la empresa. Ya no existen los icónicos "ángeles de Victoria's Secret ", sino las embajadoras. Desde la polémica, la marca ha hecho un esfuerzo por alejarse de esa imagen y está abriendo poco a poco las puertas a la diversidad. Esta es una de las razones por las que la modelo Bella Hadid ha decidido volver a trabajar con la marca. Así mismo lo ha contado ella en una entrevista para Marie Clarie:

"Lo que me convenció para regresar fue ver que fueron ellos los que vinieron a mí y realmente me demostraron que, detrás de escena, Victoria's Secret ha cambiado drásticamente", dijo. "Ahora, seis de los siete miembros de la junta son mujeres. Y hay nuevos protocolos de sesión de fotos que tenemos. Así que muchas cosas han cambiado ".

Su vuelta también tiene mucho que ver con razones personales y de autoestima, Hadid reconoció que necesitaba "empoderarme, tener control sobre mi propio cuerpo para que sea liberado".

La modelo ha asegurado que le llevó mucho tiempo volver a hablar con la marca, y que si ha aceptado volver a trabajar con ellos es porque los cambios dentro de la empresa son reales y no un simple "lavado de cara".

El impacto de Victoria's Secret

Durante la entrevista, Bella Hadid también habló sobre las "conductas tóxicas" de las que tuvo que deshacerse tras ser un ángel de Victoria's Secret. Trabajar para la firma tuvo un gran impacto en su forma de ser: "Crecer en la industria de la belleza me ha provocado muchas inseguridades".

"Hace unos años mi vida se resumía en trabajar y preguntarme cómo iba a conseguir perder todo ese peso para desfilar". Pero las cosas han cambiado mucho para Hadid, y a mejor. La modelo ha trabajado en sus problemas de autoestima, y ha aprendido a respetar su propio cuerpo: "Ahora soy yo misma. No necesito cambiar para nadie. Incluso cuando veo a la gente en Internet hablando sobre mi cuerpo. Cada mañana me levanto por mí, y no para ser la Bella que otros quieren".

