Beatriz Tajuelo se pronuncia sobre los rumores de ruptura entre Malú y Albert Rivera

En 2018 muchos fueron los rumores de ruptura entre Beatriz Tajuelo y Albert Rivera, que comenzaron a surgir cuando empezaron a relacionar al expolítico con la cantante Malú. Poco tiempo después, se confirmaba finalmente la ruptura entre la pareja y pasados unos meses se confirmaban las sospechas de romance entre Rivera y la artista.

En junio de 2020, Malú daba a luz a su primogénita: Lucía, fruto de su relación sentimental con Albert. Parecía que todo iba bien, sin embargo, en las últimas semanas han comenzado a surgir rumores de ruptura entre ambos, aunque ninguno se ha pronunciado al respecto.

La que sí lo ha hecho, ha sido la expareja del exlíder de Ciudadanos, que al ser preguntada por estos rumores por los medios de 'Europa Press', respondía: "Yo tampoco leo mucho titular, no tengo tiempo de ver la tele, de seguir programas, pero bueno ya sabéis que yo no opino de la vida de los demás. Él hace su camino, yo hago el mío y no tengo nada que decir".

Lo que sí ha añadido es que le desea todo lo mejor y espera su felicidad: "Por supuesto, siempre", declaraba Beatriz con una sonrisa de oreja a oreja y muy contenta por todo lo que le pase a su expareja.

Además, los medios aprovechaban para preguntarle sobre su vida personal, a lo que Tajuelo bromeaba diciendo: "Sigo soltera, yo estoy abierta pero sigo soltera, no hay posibilidades. Estoy empezando a pensar que soy muy exigente, pero no tengo ningún prototipo definido, lo que venga".

Los periodistas no tardaban en intentar indagar más sobre su vida amorosa, y le preguntaban sobre qué es lo que debería tener una persona para conseguir conquistar su corazón: "Ser buena persona lo primero, divertido, que te acompañe en el camino", respondía Beatriz. "Creo en el amor, creo en las relaciones, sí que es verdad que según te vas haciendo mayor ya no te apetece aguantar según qué cosas'', aseguraba.

Comentaba no echar de menos en absoluto tener puesta todas las miradas puestas en ella, como pasó mientras salía con Rivera: "No lo echo de menos para nada, me gusta esta nueva vida. Estoy feliz, estoy contenta, creo que he encontrado un equilibrio, pues entre el trabajo, vida social, vida familiar también y estoy muy feliz".

