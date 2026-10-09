El bailaor Juan Andrés Maya recuerda a la duquesa de Alba: cómo era como alumna en sus clases de flamenco

Ayer, día 8 de octubre, se celebró, en Madrid, un acto para presentar el evento que se celebrará para el quinto aniversario del Tablao La Carmela, el próximo día 21 de octubre en el Teatro Calderón.

La dirección de La Carmela la asumen los bailaores Juan Andrés Maya y Raquel Martos. El primero, también coreógrafo y director artístico, es conocido en toda España por haber sido el mentor de la Duquesa de Alba.

En este artículo te contamos todos los detalles sobre lo que Maya ha compartido ante la prensa sobre cómo era Cayetana de Alba de alumna: "Fue mi madrina de baile, y la amo. La amé, la amo y la amaré siempre, porque me ayudó mucho en mis comienzos". Además, el artista también comparte cómo era personalmente con la gente más cercana.

Una alumna ejemplar

Juan Andrés Maya asegura que Cayetana "amaba el flamenco". Él fue su maestro de baile: "Yo le he dado clases en su escuela que tenía aquí en Madrid, en la calle... y la verdad que a mí me recibía con honores", explica.

El profesional apunta que como alumna era "muy buena", destacando, por encima de todo, el arte que tenía en los brazos: "Tenía los brazos más bonitos, sin ella tampoco ser profesional, pero tenía unos brazos muy bonitos, los movía muy bien en el flamenco y todo", relata, añadiendo que a la duquesa era un movimiento que disfrutaba especialmente.

"Qué privilegio yo haberle dado clases y que ella confiara en mí", confiesa. "Cada vez que venía a verme a algún teatro, tenía que bailarle por alegría, porque es uno de los bailes que más le gustaba", expresa Juan Andrés.

Una persona de luz

"Para mí es un ser de Dios, de verdad, era un ser de Dios", declara. "Por eso tiene que estar en el sitio más bonito, porque era una persona que ayudaba al arte, a la cultura, y como persona ya no se puede aguantar", agrega. "Ha sido una amiga muy íntima de la familia", admite ante las cámaras.

En las distancias cortas, en la relación de tú a tú, Maya declara que era "genial", dejando claro que eran realmente amigos: "Yo he estado mucho en los palacios los dos, tanto en Liria como en Dueñas".

Además, el artista relata que era "una persona muy campechana, una persona como yo, una persona con todo lo que tenía y con todo lo que era, a ella no le importaba nada". La amistad entre ambos fluctuó en un bonito aprecio entre él y su hija Eugenia de Irujo: "Eugenia estará conmigo, este espectáculo vendrá a verlo, porque yo la amo también a ella, estuve en su boda", cuenta.

Así pues, tras recordar tan vivamente a la que fue su amiga Cayetana Fitz-James Stuart, conocida popularmente como Cayetana de Alba, Juan Andrés Maya le manda un mensaje desde el corazón: "La verdad que yo, donde esté, le mando un beso grande a Cayetana, porque era un personaje, aparte de lo que era, era un ser humano, un ser humano con un corazón inmenso".