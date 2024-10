Así ha reaccionado Álvaro Muñoz Escassi al preguntarle por las fotos de María José Suárez con un hombre

Todo vínculo entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi es ya pasado pisado. Después de que su historia de amor pusiera el punto final definitivo el pasado mes de junio, parece que ambos han rehecho sus vidas. El jinete ha sido relacionado con Hiba Abouk y la modelo…

Como portada de la revista Semana, María José ha vuelto al foco mediático por unas imágenes con un misterioso hombre que se ha especulado que podría ser su nueva ilusión. Al parecer, disfrutó de una romántica cena en un exclusivo restaurante de Madrid de la que todavía no se ha pronunciado.

Quien sí lo ha hecho ha sido su ex, Álvaro Muñoz Escassi, que ha atendido a los micrófonos de Europa Press en la presentación de The Walking Dead: Daryl Dixon-The Book of Carol, a la que ha asistido con su hija, Anna Barrachina.

Álvaro Muñoz Escassi y su hija, Anna Barrachina en la premier de The Walking Dead: Daryl Dixon-The Book of Carol | Gtres

"Por poco me quedo sin venir, porque se ha enterado mi hijo Álvaro que venía y por poco me dejan atrás y se viene él con Anna, pero bueno, feliz", ha confesado, orgulloso de poder pasar tiempo con su hija.

Sin embargo, aunque parecía que la conversación trascendía con total normalidad, al ser preguntado por las últimas fotos de María José con un hombre, ha huido diciendo solo una cosa a respecto: "Me parece todo perfecto".

Álvaro Muñoz Escassi en la premier de The Walking Dead: Daryl Dixon-The Book of Carol | Gtres

Con estas palabras, Escassi ha dado a entender que le parece bien que la modelo rehaga su vida. Y cuando ha regresado de atender al resto de medios, ha vuelto a pararse, pero solo para decir una frase: "Todo perfecto". Está claro que el jinete va a seguir con el silencio por bandera a lo que a su vida sentimental respecta.