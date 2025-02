Así será la boda de Nando Montoya y Alejandra Moreno: la finca, el catering y la firma del vestido de novia

El pasado verano, Nando Montoya sorprendió a Alejandra Moreno con una pedida de mano de ensueño. Durante unas vacaciones en Menorca, acompañados por el hermano de Nando, Carlos, y su pareja, Teresa, él decidió hincar la rodilla y pedirle matrimonio.

Han pasado varios meses desde aquel momento, que ambos han inmortalizado en sus perfiles de Instagram, y ahora esta pareja de creadores de contenido está ultimando los detalles de su gran día.

Todo lo que se sabe sobre su boda

Según ha adelantado Vanitatis, la boda se celebrará el 8 de marzo, coincidiendo con el Día de la Mujer. Las celebraciones arrancarán a las 11 de la mañana en la Catedral de Sevilla, donde el cura Antonio Padilla oficiará una boda religiosa que reunirá alrededor de 400 invitados.

Tras el "sí, quiero", novios e invitados se trasladarán a La Hacienda Torrequemada, un espectacular cortijo del siglo XVIII situado a solo 15 minutos de la ciudad. Este enclave, de arquitectura tradicional andaluza, tiene en su entrada un gran arco de medio punto de 1708, un rincón que, sin duda, será protagonista en muchas de las fotos del enlace. Además, el lugar cuenta con una bodega y amplios jardines que serán decorados por el equipo de Mirka.

El banquete correrá a cargo de Catering Campuzano, y la celebración contará con música en directo, tal y como han asegurado Nando y Alejandra a Vanitatis.

El vestido de novia

En cuanto al estilismo de los novios, Alejandra Moreno ha confiado en Johanna Calderón, diseñadora especializada en moda flamenca y vestidos de novia e invitadas. Calderón ha vestido a famosas como Ruth Lorenzo, Nieves Álvarez o Malú, por lo que podemos esperar un vestido de novia digno de una celebrity. "He sido modelo de su firma y tenía claro que me vestiría ella… No puedo contar más", ha adelantado la futura novia a Vanitatis.

Por su parte, Nando Montoya vestirá un chaqué de Bund Company, la misma marca que vestirá a sus hermanos, que, sin duda, tendrán un papel especial en su boda.

¿Quiénes son Nando y Alejandra?

Si el nombre de Nando Montoya te suena es porque es el hermano mayor de los gemelos Gonzalo y Carlos Montoya, muy conocidos en redes sociales y en televisión. A sus 36 años, Nando trabaja como Social Media Strategist en la agencia ALIKINDOY.

Alejandra, por su parte, tiene 30 años y ejerce como educadora en CEI HIPPO, aunque también trabaja como modelo y creadora de contenido.

Nando y Alejandra se conocieron en un bar de La Alameda, en Sevilla, pero no en la misma celebración. Cada uno estaba en el cumpleaños de un amigo distinto, y fue Alejandra quien dio el primer paso para hablar con él… aunque no con la intención de ligar, sino para presentarle a una de sus amigas. Sin embargo, Nando, cautivado por su belleza, le contestó que quien realmente quería conocer era a ella. Se las ingenió para conseguir su teléfono y, al día siguiente, le escribió. El resto es historia.