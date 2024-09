Así reaccionaba María Zurita al preguntarle por las memorias de Juan Carlos antes de las fotos con Bárbara Rey

Hace tan solo unos días, y como buena amante y defensora de la moda española, María Zurita no faltó al front row del desfile de Maite Casademunt para apoyar su colección y, por supuesto, el Sello España que tanto se ve dentro de la Familia Real.

Con la amabilidad que siempre le ha caracterizado, no dudaba en atender a los micrófonos de Europa Press, desvelando que le hacía mucha ilusión poder estar allí y que hacía años que no formaba parte de este evento, concretamente "desde que desfilaba Elio Berhanyer". Eso sí, a pesar de ser fiel amante de la moda, subrayaba que no es para nada una fashion victim.

María Zurita en un desfile | Gtres

Y es que, ha aprendido a que la opinión de los demás sobre su estilo le importe entre cero y nada: "A estas alturas del partido no me importa mucho lo que opine la gente. Soy muy de beige y de pasar desapercibida". Y, con una sonrisa, subrayaba que la Familia Real apoya "al 100% la moda española".

Hablando de familia, la prensa le preguntaba sobre las memorias que está escribiendo don Juan Carlos para plasmar su verdad y que tanto revuelo han creado. Entonces, María Zurita intentaba esquivar el tema y ser discreta: "No tengo ni idea de eso, gracias". Además, confesaba que estaban todos "muy contentos" de que estuviera cada vez más en España, despidiéndose de los medios para intentar no hablar más sobre su familia.

Don Juan Carlos en el funeral de Alejandro Fernández de Araoz y Marañón | Gtres

Unas declaraciones que se producían antes del escándalo que ha vuelto a poner al marido de la reina Sofía en el punto de mira. Pues, después de 30 años, un medio holandés publicaba en exclusiva las fotos del rey Juan Carlos besándose con Bárbara Rey. Imágenes de las que la vedette ya había hablado anteriormente, pero que nunca habían visto la luz; imágenes que ha vendido su hijo, Ángel Cristo, como venganza. ¿Cómo se habrá tomado la Familia Real este jaque?