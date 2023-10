Así es María Washington, la hija de Miriam Díaz-Aroca que acaba de cumplir 18 años

Miriam Díaz-Aroca no ha faltado a la presentación de la segunda temporada de 30 Monedas, y no lo ha hecho sola. Junto a la actriz, su hija María Washington, que debutó en la alfombra roja de los premios Goya y que ahora ha posado en el photocall de la serie de Álex de la Iglesia.

"Al lado de ella no sé si se me ve", ha dicho la joven para los micrófonos de Europa Press, deshaciéndose en halagos hacia su madre. Además, ha confesado que es un honor poder asistir a este tipo de eventos y ver a la actriz en su salsa: "A ver si me muevo yo también por aquí".

María Washington quiere seguir el legado artístico de su madre y ya se está preparando para ello: "Yo he empezado con castings y han sido de 100 castings todos no o uno sí, pero a mí eso no me tira para abajo, yo a por todo y a por el sí".

Miriam Díaz-Aroca y su hija, María Washington en un photocall | Gtres

Pero si Miriam Díaz-Aroca tuviera que darle un solo consejo a su hija sería la experiencia: "Pura y dura. Que experimente, que se caiga, que se levante…Que vaya siempre con la humildad verdadera (…) Sobre todo valorar a los que están detrás y delante de la cámara, todo es un equipo muy importante".

Miriam Díaz-Aroca y su hija, María Washington, en los premios Goya | Gtres

Así es María Washington

María nació en 2005, fruto del matrimonio de la actriz con Stuart Washington, con quien estuvo casada durante una década.

Recién cumplida la mayoría de edad, María Washington comenzará a ser habitual en los eventos y photocalls, aunque hasta ahora se desconoce si lo hará como acompañante de su madre o como futura estrella.

En la hemeroteca solo consta una imagen suya junto a Miriam que data de septiembre de 2020, en concreto de la premier de la película Urubu, y varias de los pasados premios Goya. Fue precisamente en estos galardones cuando la actriz ‘presentó en sociedad’ a su hija, que entonces tenía 17 años.

Desde ese momento, María ha cambiado físicamente, pero sigue manteniendo sus planes de futuro: seguir los pasos de su madre.