La relación de la famosa pareja formada por David Bustamante y Paula Echevarría puso fin en 2017, aunque no se comunicó al público hasta pasado un año. David y Paula comenzaron su romance en 2006, que lamentablemente acabó en divorcio en el año 2018. La pareja tiene una hija en común, Daniella, y ambos están rehaciendo su vida por separado. Paula Echevarría acaba de volver a ser madre junto al futbolista Miguel Torres, y David Bustamante acaba de comprarse una casa junto a su pareja Yana Olina.

El lunes pasado, David Bustamante recibió en 'Masterchef' la visita de su hermano Igor y a pesar de la discreción que siempre ha mantenido el artista a lo que concierne al ámbito familiar, el hermano mayor de David aceptó la invitación. Aunque siempre había querido mantenerse en el anonimato, en esta ocasión acudió a ayudar a su hermano David a cocinar: "Me encanta tenerle aquí, pero me sorprende porque Igor nunca quiso salir en la televisión".

Igor Bustamante, el mayor de tres hermanos, según su perfil en Linkedin es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, y trabajó desde 2009 como manager y asistente personal de David, aunque hace poco se separaron en lo que a la vida laboral se refiere. Aprovechando la ocasión, Igor quiso contar alguna anécdota sobre su vida con el cantante: "Cuando empezó a venir la prensa a casa a buscar a David, yo bajaba por el portal y decía que era un vecino".

En uno de los momentos de la noche, David confesó lo importante que había sido su familia para él, pero destacó a su hermano Igor, como el que más le apoyo en su divorcio con Paula y el que le rescató del hoyo en el que iba a caer y le enseñó a ser un buen padre soltero: "Mi hermano Igor es súper especial. Cuando me encontré siendo padre soltero, mi hermano fue el primero que me enseñó a hacer cosas para mi hija", confirmando así sus inicios en el mundo de la cocina, tal y como confirmó Igor: "Sí, conmigo empezó a hacer sus cosillas en la cocina". Paula Echevarría confirmaba en una entrevista en un evento publicitario de Pantene que su exmarido no sabía cocinar "ni un huevo frito".

