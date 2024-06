Así desmentía Tana Rivera los rumores de crisis con Manuel Vega días antes de aparecer sola en la boda de Sibi Montes

Siempre en un discreto segundo plano, Cayetana Rivera lleva semanas en el punto de mira por los insistentes rumores de crisis con Manuel Vega. La hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, que mantiene un sólida historia de amor con el empresario sevillano desde hace más de dos años, ha encendido las alarmas acerca de una posible ruptura al asistir a varios eventos señalados sin la compañía de su novio.

Tana Rivera y su novio, Manuel Vega, en SIMOF 2024 | Gtres

El último y más revelador, la boda de Sibi Montes, hermana de Lourdes Montes, y Mateo Ibáñez este viernes en El Puerto de Santa María. Un día muy señalado para toda la familia y el que Tana, espectacular con un diseño morado palabra de honor con escote corazón, sorprendió acudiendo sin Manuel. Una sonada ausencia que ha dado fuerza a las especulaciones sobre una grave crisis en la pareja e incluso a que algunos se aventuren a afirmar que la ruptura es un hecho, aunque de momento no hay nada confirmado...

Tana Rivera posando camino de la boda de Sibi Montes | Gtres

Rumores sobre los que la propia Tana se pronunciaba días antes de la boda de la cuñada de Fran Rivera en exclusiva ante los micrófonos de Europa Press. "Es que es un rollo, de verdad. No tenéis nada que sacar y me metéis a mí, que no tengo nada que ver" aseguraba muy seria, negando así su ruptura.

No es lo único que ha querido desmentir la nieta de la duquesa de Alba, que a pesar de su discreción ha salido al paso de las informaciones que apuntan a que debutará en televisión como colaboradora de un programa taurino. Algo que, como ha dejado claro con un escueto "no, no, no, pues nada", tampoco es cierto.