Tana Rivera se sorprende al preguntarle por los rumores de crisis con su novio Manuel Vega: "Os inventáis de todo"

Ajenos a los rumores de crisis que les han perseguido en las últimas semanas, Cayetana Rivera y Manuel Vega han reaparecido este domingo juntos y más enamorados que nunca en la plaza de toros de Las Ventas en el homenaje a José Cubero 'Yiyo' por parte de tres de los toreros del momento: 'El Juli', Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey.

Cogidos de la mano y con una sonrisa que refleja el gran momento que están atravesando tras dos años y medio de discreto noviazgo, la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera ha derrochado felicidad con el empresario sevillano y ha reaccionado con sorpresa a las informaciones que apuntaban a una crisis entre ambos: "Estamos muy bien. Se dice de todo... Os inventáis de todo cada vez que podéis, pero estoy muy feliz y muy contenta", ha afirmado sonriente.

Sin embargo, y a pesar de lo enamorados que están y de que su noviazgo está más que consolidado, como asegura Tana, por el momento no se les pasa por la cabeza ni casarse ni tener un bebé. "Tampoco, eso tampoco. Y hacer abuela a mi madre mucho menos. Se muere", ha bromeado, tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Muy discreta, la nieta de las inolvidables Duquesa de Alba y Carmen Ordóñez ha reaccionado con sorpresa cuando Europa Press le ha preguntado por la biografía de su prima Lucía Rivera, asegurando que aunque su relación es buena con la modelo, no tenía ni idea de que había publicado sus memorias: "Uy, no me he enterado de nada, lo siento".