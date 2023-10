Así es ahora David Gandy: El modelo del icónico anuncio de Dolce&Gabbana que se grabó hace 17 años

Seguramente todos recordamos el icónico anuncio del perfume Light Blue de Dolce & Gabbana de 2006, donde un hombre de físico espectacular navegaba en un barco a lo largo de la costa italiana, luciendo un diminuto slip blanco. Más tarde, descubrimos que este apuesto protagonista era un modelo británico llamado David Gandy, quien rápidamente se convirtió en una estrella de renombre internacional.

Tras ese primer anuncio, este modelo masculino continuó siendo la imagen destacada de la famosa firma italiana, convirtiéndose en su rostro más reconocible. Desde sus comienzos, Dolce&Gabbana apostó por él, y esa lealtad perdura hasta nuestros días.

¿Cómo es ahora David Gandy?

A pesar de su origen británico, David Gandy sigue siendo un fiel representante de Dolce & Gabbana Beuaty. Fueron ellos quienes reconocieron su físico de gladiador en un momento en el que la delgadez extrema dominaba la industria de la moda.

Este verano, con 43 años, Gandy ha vuelto a protagonizar el anuncio de la fragancia de la marca italiana, luciendo el mismo físico robusto de hace 17 años. Y, aunque ha vuelto a romper corazones de hombres y mujeres con su belleza, él, en una entrevista del año pasado con Eden Confidencial aseguró que "no está particularmente feliz "con su físico actual al no estar en su "peso de pelea". También aseguró que las dos cosas que más me asustan es que "aparentemente tus orejas y tu nariz siguen creciendo".

Sin embargo, aunque su rostro presente algunos signos de la edad, el modelo británico sigue levantando pasiones allí donde va. Hasta hay quienes le comentan en sus redes sociales que su madurez le ha hecho ganar atractivo.

El más guapo del mundo, según la inteligencia artificial

Aunque Gandy no se vea tan atractivo como antes, la inteligencia artificial ha decidido que es el hombre más guapo del planeta. La revista Esquire usó las plataformas DALL-E2, Midjourney y ChatGPT para conocer quiénes eran las personas más bellas del mundo y Gandy se erigió como ganador.

Sus ojos azul intenso, la mandíbula marcada, las cejas definidas y su tez saludable y bronceada han impresionado hasta a los algoritmos informáticos.

Más que un modelo profesional

Con el paso de los años, David Gandy ha decidido asumir nuevos retos profesionales más allá de los que consigue por su físico. El maniquí residente en Londres, también es empresario y tiene su propia marca de ropa masculina llamada David Gandy Wellwear.

Tal y como se describe en su web, Wellwear es "una nueva categoría de ropa que combina vestuario y bienestar". Por lo que la clave distintiva de la firma radica en la elección de tejidos táctiles. La marca reconoce que estudios científicos han demostrado que el simple acto de tocar telas suaves puede tener un impacto positivo en el bienestar psicológico, reduciendo las emociones negativas. Por lo tanto, la selección de tejidos suaves y agradables al tacto es fundamental en su enfoque de diseño.

Vida privada

Más allá de su trabajo en la moda, es un entusiasta de los automóviles clásicos y participa activamente en labores filantrópicas. Además, es embajador de la protectora Battersea Dogs & Cats Home, lo que demuestra su compromiso con el bienestar animal.

En cuanto a su faceta familiar, David reside en Londres junto a su pareja Stephanie, sus dos hijas, Matilda y Tabitha, y su perra llamada Dora.