Arantxa Sánchez Vicario viaja a España preocupada por el huracán Milton de Florida: "Mis hijos están allí"

Este jueves 10 de octubre siempre será un día recordado en el mundo del deporte: Rafa Nadal anunció su retirada de las pistas de tenis a los 38 años.

Será el próximo mes de noviembre, después de disputar con España la Copa Davis en Málaga, cuando el de Manacor cuelgue la raqueta, como él mismo ha anunciado con un vídeo que ha publicado en sus redes sociales.

Rafa, muy emocionado, anunciaba así la noticia: "Me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles, los últimos especialmente. No he sido capaz de jugar sin lesiones. Es una decisión difícil que me ha llevado tiempo tomarla" ha comenzado, reconociendo que "en esta vida todo tiene un principio y un final y este el momento indicado para poner punto final a mi carrera".

Una retirada que ha generado un gran impacto dentro del mundo del deporte. Horas después de conocerse la noticia, otra gran tenista de nuestro país, Arantxa Sánchez Vicario, ha hablado sobre la retirada de Nadal, a quien le desea todo lo mejor.

Arantxa Sánchez Vicario, muy elegante en los Premios Desmarcadas 2024 | Gtres

"Creo que ahora empieza otra vida para él, pero también desearle suerte porque va a participar en la Copa Davis, que va a ser su última competición y como campeón que es, pues desearle que sea un ganador y que acabe su carrera ganando la Copa Davis, que sería para él un gran final", reconocía la tenista ante las cámaras de Europa Press durante la segunda edición de los Premios Desmarcadas que se celebró este jueves en el Cartuja Center, en Sevilla, donde fue galardonada.

Arantxa Sánchez Vicario, en los Premios Desmarcadas 2024 | Gtres

Un reconocimiento muy importante para ella, y es que como la propia tenista reconoce ha viajado exclusivamente desde Estados Unidos, donde reside, para recibir este Premio. Un viaje en el que tiene, como ella misma reconoce, el corazón dividido ya que ha dejado a sus hijos en Florida donde se viven momentos complicados por el paso del huracán Milton: "He cruzado el charco, vivo en estados unidos y he venido expresamente en persona a recogerlo. Y bueno, momentos difíciles porque también he dejado un huracán muy importante allá, mis hijos están allí. Entonces, como comprenderéis, estoy dividida, pero le deseo lo mejor a las personas que han pasado por estos momentos tan difíciles allá y estar aquí también es un reconocimiento, como bien tú dices, y también felicitar a las demás deportistas que también se lo merecen".