Antonio Resines y otros famosos que han hablado de sus experiencias cercanas a la muerte

El Día de Todos los Santos invita a reflexionar sobre la vida, y cómo los momentos de peligro nos llevan a valorar aún más cada instante. A continuación, exploramos las experiencias cercanas a la muerte de tres celebridades que compartieron episodios impactantes en los que sintieron que la vida les daba una segunda oportunidad. Estos testimonios son tan estremecedores, que pueden enseñarnos el poder transformador de enfrentarse a situaciones extremas. Esto es lo que sintieron Antonio Resines, Madonna y Sharon Stone.

Antonio Resines y su lección de vida tras varios accidentes

Antonio Resines, conocido actor español, ha sorprendido en más de una ocasión al contar en sus redes sociales la cantidad de experiencias cercanas a la muerte que ha atravesado, especialmente durante su juventud. En un post de LinkedIn, Resines confesó que sufrió cuatro accidentes automovilísticos graves, donde siempre fue víctima de choques provocados por otros conductores. Cada accidente lo dejó marcado, pero el más traumático fue uno que vivió en Italia a los 23 años.

Tras el accidente, fue sometido a una transfusión de tres litros de sangre, que desafortunadamente era de un grupo sanguíneo distinto al suyo, lo cual le provocó una anemia severa y lo llevó al borde de la muerte. En ese momento crítico, Resines asegura haber tenido una experiencia extracorporal: se vio a sí mismo sobre una camilla, observando a su padre y a su hermana, quienes lloraban a su lado. "No sé si alguna vez alguien te ha contado una experiencia cercana a la muerte, o si la has sufrido en tus carnes, pero se te quitan las tonterías de golpe", reflexionó en su publicación. El actor, a raíz de estos accidentes, comparte que su perspectiva de la vida cambió profundamente, y transmite un mensaje positivo sobre aprovechar el presente: "No existe nada que no tenga solución... así que no te amargues y disfruta del camino, que para eso hemos venido".

Post LinkedIn Antonio Resines | LinkedIn

Madonna: una infección bacteriana que casi le cuesta la vida

La reina del pop, Madonna, compartió este 2024 en uno de sus conciertos, un episodio que le impactó y recordará para siempre. La artista explicó que fue hospitalizada de urgencia tras contraer una infección bacteriana grave, que la dejó inconsciente en la unidad de cuidados intensivos durante cuatro días. Al despertar, Madonna bromeó diciendo que la primera palabra que salió de su boca fue "No", recordando que en esos momentos de lucidez sentía como si Dios le hubiera ofrecido "ir hacia la luz". En su relato, Madonna explicó que estaba convencida de que el universo le dio la opción de rendirse o luchar por su vida, y que decidió regresar con toda su fuerza.

La experiencia la llevó a replantearse sus prioridades y a reconocer la fragilidad de la vida humana. Sus fans celebraron su recuperación y aplaudieron su valentía al abrirse sobre esta experiencia y regresar a los escenarios con tanta pasión.

Madonna | Gtres

Sharon Stone: un ictus que la cambió para siempre

Sharon Stone, famosa por sus papeles en películas tan taquilleras como Instinto Básico, también tuvo un encuentro cercano con la muerte cuando sufrió un ictus en 2001, a los 43 años. La actriz compartió en una entrevista en El Hormiguero cómo el episodio la dejó al borde de la muerte y reveló que, durante el ictus, experimentó la sensación de "salir de su cuerpo" y percibir una "luz blanca" a lo lejos, una experiencia que describió como transformadora.

Tras el incidente, Stone no solo tuvo que enfrentar un complejo proceso de recuperación. Las secuelas fueron graves: perdió parte de su audición, sufrió dificultades de memoria a corto y largo plazo, y tuvo que reaprender a caminar, hablar, leer y escribir. La actriz describe este periodo como un renacimiento y un tiempo de descubrimiento de su fortaleza interior. "El ictus me transformó muchísimo", afirmó Stone, quien con el tiempo ha aprendido a aceptar los cambios físicos y mentales que el accidente le dejó.