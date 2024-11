Anabel Pantoja reaparece con un emotivo mensaje tras dar a luz a su primera hija, Alma

Anabel Pantoja ya es mamá. Ayer sábado 23 de noviembre, la sobrina de Isabel Pantoja daba a luz a Alma, su primera hija en común con David Rodríguez, y anunciaba la feliz noticia a través de sus redes sociales junto a una tierna imagen familiar: "Acabas de tatuarte en nuestra piel para los restos", escribía la influencer.

Tras la publicación, fueron muchos los rostros conocidos que no dudaron en darle la enhorabuena. Entre ellos se encontraba su primo Kiko Rivera y su ex marido, Omar Sánchez. "¡¡¡Enhorabuena!!! Muchas felicidades. Es un momento muy bonito y especial. Espero y deseo que salga con toda la salud del mundo llena de amor y felicidad que no lo dudo. Bienvenida Alma", escribía este último.

Horas después, y aún en el hospital, Anabel Pantoja ha reaparecido para aclarar cómo se encuentra y dar algunos detalles de cómo ha ido el parto. Lo ha hecho a través de sus historias de Instagram.

Stories Anabel Pantoja tras convertirse en madre | Instagram

"No puedo expresar con palabras lo vivido en el parto, conocerla y mirarle a la cara. Gracias infinitas y de corazón a todas las personas que habéis tenido un minuto para escribirme y desearnos lo mejor, sé que lo hacéis de verdad", publicaba.

Anabel ha asegurado también que se encuentra "en una nube y en shock" y ha terminado el pequeño comunicado expresando su admiración a todas las mujeres y madres a las que ha descrito como "heroínas".