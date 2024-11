Kiko Rivera y Anabel reaccionan al embarazo de Isa Pantoja: "No hay motivo para no felicitarte"

Una nueva noticia bomba sacude a la familia Pantoja: Isa Pantoja ha anunciado en exclusiva a la revista Lecturas que está embarazada de su segundo hijo, el primero junto a Asraf Beno.

Y las reacciones en el mediático clan no se han hecho esperar. La primera en pronunciarse sobre la futura maternidad de la hija de Isabel Pantoja ha sido Anabel Pantoja, que casualmente también se convertirá en madre de su primera hija en apenas unos días, que demostrando una vez más lo unida que está a su prima la ha felicitado con un emotivo mensaje en sus redes sociales: "Sabes el amor que le tengo a mi príncipe, pero ahora sumamos otra bendición a quien adorar y esperar. Os deseo lo mejor en esta etapa tan bonita que vais a vivir, os queremos la bebé y yo" ha escrito.

La felicitación de Anabel Pantoja | Stories Instagram

No ha sido la única, ya que a pesar de que su relación es nula Kiko Rivera no ha dudado en dar un paso al frente y dirigirse directamente a su hermana en un storie que ha publicado en su cuenta de Instagram ya de madrugada, horas después de que saliese a la luz que Isa está embarazada.

"Una nueva vida siempre es motivo de felicitación. Aunque las cosas no estén bien no hay motivo para no felicitarte. Enhorabuena! Ojalá venga con mucha salud" ha expresado, dejando sus diferencias a un lado para felicitar a su hermana públicamente y desearle lo mejor en este momento tan especial de su vida.

La felicitación de Kiko Rivera a su hermana Isa Pantoja | Stories Instagram

Un mensaje especialmente significativo con el que Kiko rompe su silencio después de las polémicas declaraciones que hizo Isa sobre cómo le trataba supuestamente su hermano.

Quien sabe si esta felicitación es el primer paso para que los hijos de Isabel Pantoja acerquen posturas gracias al embarazo de Isa.