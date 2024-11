Ana Peleteiro sorprende al hablar de su pasado con la reina Letizia: "Me cuidó mucho"

Ana Peleteiro está viviendo uno de sus momentos más dulces. Centrada en su familia, retomando su pasión después de volver a los Juegos Olímpicos y con la mirada fijada en las Navidades. Unas fiestas que vivirá en familia, rodeada de sus seres queridos, y con mucho turrón.

"Yo ya llevo un mes escuchando a Mariah Carey", ha confesado con una sonrisa a los micrófonos de Europa Press. Un final de 2024 a un año que ha sido "muy bonito a nivel personal y profesional", pues después de dar a luz a su primera hija en diciembre de 2022, se propuso como objetivo participar en los Juegos Olímpicos de París. Y así fue.

Un deporte que le ha dado muchas alegrías en todos estos años y que le ha acercado como nunca se habría imaginado a la Familia Real. Y es que, después de que la viéramos compartir confidencias y muy cercana con la reina Letizia en la ciudad francesa, Ana ha desvelado cuál es su vínculo con ella y cómo fue su primer encuentro.

Ana Peleteiro en el evento navideño de GHD | Gtres

Aún era menor de edad cuando la atleta conoció a los reyes Felipe y Letizia, que por aquel entonces aún eran Príncipes: "A mí me dieron el Premio Princesa de Asturias con 18 años, aunque ya la conocía de antes".

Como ha explicado, cuando Madrid estaba como candidata para celebrar los Juegos Olímpicos de 2020, el comité olímpico contó con ella para viajar hasta Buenos Aires. "Pasamos mucho tiempo con los Reyes y la verdad es que son personas, sobre todo Letizia, muy cercanas. Me sorprendió mucho la cercanía y el cariño".

Además, ha revelado que puede que las ciudades de nacimiento las unieran aún más: "Como yo soy gallega y ella es asturiana me cuidó mucho. Yo era menor de edad y no sé, siempre se han portado muy bien conmigo y cada vez que la veo pues mucho respeto, como tiene que ser. Muy normal la relación".

Una de las cosas que más se han destacado de la reina Letizia en los últimos años es que siempre está informada de las personas y sus trayectorias profesionales con las que se va a encontrar. Algo que Ana Peleteiro ha definido como "muy heavy", contando su experiencia.

Ana Peleteiro y la reina Letizia en 2013 | Gtres

"El día que me dieron el premio era mi cumpleaños, yo cumplía 18 años, y lo primero que me dijo fue: feliz cumpleaños", ha recordado ese momento que le sorprendió y que no va a olvidar jamás. Ha argumentado que los Reyes cuentan con un gran gabinete de comunicación e información que hace posible este acercamiento, pero que aún así fue una grata sorpresa para ella. Asimismo, recibió también la felicitación por parte de la reina Sofía, aunque lo que más le sorprendió fue el acento griego que sigue conservando a pesar de los años.

Después de haber coincidido en numerosas ocasiones, Ana Peleteiro y la reina Letizia ya se tratan de tú a tú: "Sí, pero desde siempre. Ella es una persona muy cercana y a mí al menos siempre me ha tratado con mucha normalidad. Creo que es como debe ser". Unos detalles que desconocíamos y que vuelven a confirmar la naturalidad que siempre ha caracterizado a la Reina.