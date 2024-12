Ana Peleteiro, sobre su horrible experiencia en su anterior relación: "Si os identificáis, salid corriendo"

En Tiktok esta última semana se ha hecho viral un trend exponiendo las cosas malas que has vivido con tu expareja y que, a pesar de todo, no hizo que te fueras de esa relación. Se llama "y aún así me quedé" y la última en sumarse ha sido Ana Peleteiro, relatando un absoluto infierno.

La deportista olímpica, que ahora se encuentra viviendo una etapa muy bonita junto a su actual pareja, Benjamín Compaoré, y la familia que han creado, ha echado la vista atrás para relatar algunas de las situaciones que vivió en su antigua relación con el objetivo de ayudar a salir de ahí a aquellas personas que se identifiquen con alguna de ellas.

"De los errores se aprende y ojalá esto sirva para que otras niñas no se queden, al menos tantas veces", ha comenzado el vídeo para después relatar su verdad, parando el vídeo algunas veces por no poder seguir hablando delante de la cámara.

Ana Peleteiro en el evento navideño de GHD | Gtres

Ana Peleteiro ha contado situaciones vividas como que cuando discutía con su ex, este le amenazaba con dejarla, que tenía amigas nuevas cada mes que después descubrió que eran sus amantes o que él utilizaba un cristal templado en el móvil para que ella no pudiera ver lo que escribía.

Además, la deportista ha contado que en varias ocasiones ella sospechaba que su novio estaba hablando con más chicas y, cuando estaba a punto de sacar a la luz esa infidelidad, él la menospreciaba haciéndole entender que estaba loca y que era todo desconfianza.

Pero lo más fuerte y por lo que ha tenido tanta repercusión este vídeo, que nunca antes había contado, es que fue víctima de abusos sexuales sin ser consciente de ello hasta mucho tiempo después: "Me despertaba por las noches teniendo relaciones sexuales sin consentimiento".

En esta frase, Ana no ha podido contener el dolor que le sigue produciendo, teniendo que parar el vídeo. Tras esto, ha seguido contando su experiencia: "Me decía que si no manteníamos relaciones sexuales siempre que él quería deterioraría la relación y que, al fin y al cabo, quien no comía en casa comía fuera y que si luego era infiel pues que no me sorprendiese".

Una relación en la que la deportista se vio obligada a cambiar todo de ella, desde su vestimenta hasta la forma de relacionarse con su propia familia. Pero aún así se quedó, porque salir de ahí no es tan fácil.

"Descubrí que tenía una doble vida y, por ende, otra relación que no era la mía y le perdoné, error mío" o "Cuando nos fuimos a vivir juntos me dijo que la cocina era solo mía, que él no se iba a ocupar absolutamente de nada que tuviese que ver con la cocina y los quehaceres de casa", son otras de las confesiones.

Muchas mentiras y muchas situaciones que sabe que no volvería a permitir. Pero ahora ha querido darles voz y utilizar el altavoz de las redes sociales para ayudar al menos a quien esté viviendo un infierno parecido: "Si os identificáis con alguna de estas señales, por favor, salid corriendo. Nunca vais a ser felices y os están haciendo muchísimo daño".

Asimismo, ha animado a que las personas que hayan o estén viviendo lo mismo, busquen ayuda y vayan a terapia: "Porque salir de una relación con un narcisista es muy muy muy muy complicado, ya que reducen tu amor propio a -20, pero con ayuda y personas alrededor tuya que te quieren se puede salir, puedes empezar de cero y realmente vivir un amor real, bueno y bonito".

Cabe destacar que la atleta no ha querido dar el nombre de su expareja, pero ha respondido a algunos de los comentarios que le han dejado en el vídeo. En uno de ellos, una usuaria comenta que ojalá saber quién es, y ella responde: "Pues no es muy difícil saberlo".